فوائد الشوفان للبشرة وأفضل وصفاته

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يوليو 2020 10:42 مساءً - يعد الشوفان من أكثر الحبوب الصحية على مستوى العالم، لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات، والمعادن، والألياف، وكذلك مضادات الأكسدة المفيدة للجسم والشعر والبشرة، لذا يعتمد عليه العديد من خبراء التجميل لعلاج مشاكل البشرة من الحبوب والرؤوس السوداء واسمرار البشرة وغيرها من المشاكل، وسوف تقدم الجميلة لك عزيزتي القارئة، أهمية الشوفان للوجه وطرق استخدامه منزلياً للقضاء على عيوب البشرة والتمتع ببشرة صافية أكثر نضارة وحيوية.



فوائد الشوفان للبشرة

فوائد الشوفان للبشرة



إزالة الجلد الميت

يعمل الشوفان على التخلص من الجلد الميت والأتربة والأوساخ العالقة بالبشرة.



علاج البشرة الجافة

يعمل الشوفان على ترطيب البشرة الجافة وإزالة خلايا الجلد الميت العالقة بها.



علاج البشرة الحساسة

يساعد الشوفان على علاج البشرة الحساسة من الالتهابات، لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهاب فيه.



تنظيف الوجه

يعد الشوفان من المكونات الطبيعية الفعالة في تنظيف البشرة، حيث يمكن استخدامه كغسول لإزالة الأتربة والشوائب وتطهير الوجه من كل هذه الأوساخ.



ترطيب وتنعيم البشرة

يحتوي الشوفان على العديد من العناصر الهامة التي تعطي البشرة النضارة والنعومة المطلوبة، إضافه إلى ترطيبها.



تقشير البشرة

يحتوي الشوفان على خصائص للتقشير، لذا فهو يعمل على تقشير البشرة والتخلص من البثور والرؤوس السوداء لتصبح البشرة أكثر حيوية وإشراقاً.



علاج حب الشباب

يعمل الشوفان على علاج حب الشباب، والأكزيما، والطّفح الجلدي الذي قد يُصيب بشرة الوجه.



تبييض البشرة

من أهم خصائص ومهام الشوفان أنه يعمل على تبييض الوجه والتخلّص من الأضرار النّاجمة عن استخدام المستحضرات التي تحتوي على مواد كيميائية، مثل المستحضرات التي تعمل على تبييض البشرة.



تضييق المسام

استخدام الشوفان كمسحوق يعمل على التقليل من حجم المسامات الموجودة في الوجه، والتقليل من كمية الدهون التي تتجمع في المسام.



علاج التجاعيد

يعمل الشوفان على علاج التجاعيد والتخفيف من علامات شيخوخة البشرة.



الهالات السوداء

يعد الشوفان من أفضل الأشياء التي يمكن استخدامها لعلاج الهالات السوداء والبقع الداكنة.

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ماسكات الشوفان للبشرة



الشوفان لعلاج حب الشباب

الشوفان لعلاج حب الشباب



المكونات:

ملعقة من دقيق الشوفان

ملعقة كبيرة من لبن الزّبادي

نصف ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

طريقة التحضير والاستخدام:

نخلط الشوفان مع العسل ولبن الزبادي جيداً، حتى تتجانس المكونات.

نطبق الخليط على الوجه كاملاً، وخاصة الأماكن المصابة بالحبوب ونتركه لمدة خمس عشرة دقيقة.

نغسل الوجه بالماء الدافئ.

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الشوفان لتبييض الوجه

الشوفان لتبييض الوجه



المكونات:

ملعقتان كبيرتان من الشوفان

ملعقة كبيرة من مسحوق خميرة البيرة

القليل من الماء

ثلاث قطرات من زيت الخزامى

طريق التحضير والاستخدام:

اخلطي الشوفان مع الخميرة جيداً.

قومي بإضافة الماء تدريجياً، حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

طبقي الخليط على وجهك مع التدليك برفق، حتى يتغلغل بسهولة داخل الأنسجة.

قومي بغسل وجهك بعد أن يجف الخليط.



الشوفان لتفتيح حول الفم

الشوفان لتفتيح حول الفم



المكونات:

ملعقتان صغيرتان من الشوفان

ملعقتان صغيرتان من عصير الطماطم

ملعقة من اللبن الزبادي

طريقة التحضير:

اخلطي المكونات السابقة جيداً.

وزعي الخليط على المنطقة التي ترغبين في تفتيحها من الفم.

اتركي الخليط لمدة ربع ساعة.

اغسلي المنطقة بالماء البارد.

احرصي على تكرار هذه الوصفة 3 مرات أسبوعياً.



الشوفان لتنظيف البشرة

الشوفان لتنظيف البشرة



المكونات:

ملعقة كبيرة من الشوفان

ملعقة كبيرة من جل الصبار الطبيعي

طريقة التحضير والتطبيق:

اغسلي وجهك بالماء الدافئ لتفتيح مسام البشرة.

اخلطي الشوفان بالصبار جيداً، حتى تحصلي على خليط متجانس.

طبقي الخليط على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الدافئ ثم البارد.

طبقي الماسك من مرة إلى مرتين أسبوعياً.

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