طرق للتأكد من صلاحية طلاء الأظافر

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يوليو 2020 10:42 مساءً - في بعض الأوقات نقوم بشراء طلاء الأظافر، ولا يكون واضحاً عليه تاريخ انتهاء صلاحيته، وفي أوقات أخرى يكون تاريخ الصلاحية المدون واضحاً، ولم ينتهِ بعد، لكننا قد نلاحظ أن الطلاء لم يعد صالحاً للاستخدام.

ولأن جودة الطلاء وتاريخ صلاحيته من الأمور المهمة لصحة الأظافر وسلامة البشرة، عليك أن تكوني متأكدة تمام التأكيد أن الطلاء الذي تستخدمينه وتضعينه على أظافرك هو صالح للاستخدام بنسبة 100 مئة في المئة، لأن استخدام أنواع الطلاء منتهية الصلاحية قد يكون له تأثير سلبي كبير يتمثل في تحول مكوناته إلى سموم تخترق البشرة، وقد تلحق بها الكثير من الأورام الخبيثة.

في ما يلي طرق تعلمك بأن طلاء الأظافر الخاص بك صالح للاستخدام أم لا:



التأكد من تاريخ الصلاحية المدون:

تاريخ الانتهاء

عند شرائك طلاء الأظافر، لا تحرصي فقط على قراءة تاريخ صلاحيته، لكن عليك أن تحسبي تاريخ صلاحية الطلاء بعد فتح الزجاجة، والتخلص منه فوراً بعد انتهاء هذا التاريخ حتى إن لم يكن تاريخ الصلاحية المدون قد انتهى بعد.



تغير لون الطلاء عن اللون المعروف لك:

راقبي السماكة

عند شعورك بأي تغير في لون الطلاء أو حتى في رائحته المعتادة، قومي بالتخلص منه مباشرة، وتجنبي وضعه على أظافرك.

التغير في سماكة الطلاء: عند شعورك بأي تغير في سماكة الطلاء عند وضعه على أظافرك كأن يصبح رقيقاً جداً، فبذلك تكون صلاحيته قد انتهت، وأنك بحاجة إلى شراء طلاء جديد.

Advertisements



4- عند تنشيط الطلاء:

اهتمي بالمناكير

من المعروف أنه قبل وضع طلاء الأظافر، عليك أن تقومي بفركه بين يديك لتنشيطه، والبدء في وضعه، فعندما تشعرين بانفصاله داخل الزجاجة حتى عند فركه، تكون صلاحيته قد انتهت.



العناية بـ طلاء أظافرك:

احرصي على وضع طلاء الأظافر في أماكن باردة، خصوصاً في الصيف، وتجنبي حمله معك في كل مكان، وضعيه في الثلاجة للعناية به قدر الإمكان وإطالة فترة صلاحيته.

تابعي المزيد : كيفية وضع طلاء الأظافر البودرة