عطور ناعمة لرائحة منعشة طوال اليوم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يوليو 2020 10:42 مساءً - إذا كنت من محبات العطور الناعمة التي ترتكز بشكل أساسي على نغمات الأزهار ممزوجة مع أرقى النغمات وأجملها، من بينها المسك والياسمين والباتشولي... فإننا نرصد لك في هذا المقال، مجموعة رائعة من العطور الناعمة بنكهة الأزهار لرائحة منعشة طوال اليوم.



Skylar Salt Air Eau de Toilette

Skylar Salt Air Eau de Toilette



إنه عطر ناعم ومنعش ذو طابع مائي، فرائحته المهدئة مستوحاة من نسيم البحر الممزوج بنكهة الملح، مما يجعله عطراً صيفياً حالماً وفريداً من نوعه. نغماته الأساسية: الأخشاب، ملح البحر والأعشاب البحرية. رشيه في الصباح ليبث فيك الحيوية والنشاط طوال النهار.

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Prada Candy Eau de Parfum

Prada Candy Eau de Parfum



رائحة هذا العطر دافئة وحارة، ترتكز على نغمات المسك الأبيض، والكراميل، وهو يعد واحداً من أكثر العطور العالمية شهرة، وهو محبوب بشكل خاص من النساء المحبات الروائح الحلوة والمغلفة. إنه عطر صيفي رائع تدوم رائحته ساعات طويلة لتمنحك أنوثة مطلقة وتضفي عليك رقياً وجاذبية.



Kilian Good Girl Gone Bad Eau de Parfum

Kilian Good Girl Gone Bad Eau de Parfum



إنه عطر زهري فواح، يرتكز على الياسمين ومسك الروم، والورد وزهر البرتقال... يمنح هذا العطر الصيفي الأولوية للبرتقال المضيء، لكنه يحتفظ برائحة الورد والياسمين، مما يجعله خياراً رائعاً لمحبات العطور الزهرية الطازجة.

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Viktor&Rolf Flowerbomb Eau de Parfum

Viktor&Rolf Flowerbomb Eau de Parfum



هذا العطر يشبه برائحته غروب الشمس في حديقة قصر رومانسية، فهو يعتمد في تركيبته على زهور الأوركيد والباتشولي وأوراق الشاي والياسمين والورد، التي تشكل في ما بينها مزيج روائح مناسباً لكل الأوقات والمناسبات. وهو خيار رائع لمحبات الأزهار الحلوة والحارة في الوقت نفسه.



Yves Saint Laurent Libre Eau de Parfum

Yves Saint Laurent Libre Eau de Parfum



إنه أحد أفضل وأرق العطور الفرنسية التي تعتمد في تركيبتها على الأزهار، فهو يرتكز على نغمات الخزامى وزهر البرتقال، مع لمسة من المسك ذي الرائحة الآسرة، ليشكل نوتات مختلفة من الأزهار والفاكهة تخلق تجربة عطرية مميزة وفريدة من نوعها.



D.S. & Durga Italian Citrus Eau de Parfum

D.S. & Durga Italian Citrus Eau de Parfum



يتميز هذا العطر برائحته المنعشة والطازجة، التي ترتكز بشكل أساسي، على نغمات الليمون والبرتقال والماندرين الأخضر والمسك والبخور...استخدميه كعطر خفيف ومتجدد يبث فيك شعوراً بالحيوية والنشاط طوال ساعات العمل.

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