موديلات قفاطين وجلابيات للشابات من شادية أرسلان

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يوليو 2020 10:42 مساءً - تتأنق مدونة الموضة والجمال والمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، شادية أرسلان، بالكثير من الخيارات بالأزياء المغربية، من خلال الصور التي تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيّما "إنستجرام"؛ حيث يتابعها من خلاله أكثر من مليون شخص. ولكثرة الفتيات المعجبات بستايلاتها، جمعنا لكنّ عدة خيارات بالأزياء المغربية، فتأنقن على غرارها.

قفاطين المناسبات الضخمة من شادية أرسلان

قفاطين

للقفطان المغربي مكانة عظيمة جدًّا في البلدان العربية، ولا سيّما لدى المغاربة؛ لكونه الزي التقليدي النسائي لديهن، ويُعتبر من أقدم الألبسة التقليدية في العالم، حيث يعود ظهوره للسلطان المغربي أحمد الذهبي، ولحرص الكثير من الفتيات المغربيات على اختياره في المناسبات، جمعنا لكنّ عدة خيارات من شادية أرسلان، حيث تأنقت بقفطان سماوي تكسوه النقوش السماوية والتطريزات العنابية والذهبية المتنوعة؛ ليناسب المناسبات الضخمة، وآخر كحلي مزين بالذهبي من المنتصف وفي أطراف الأكمام، ومصمم بنفشة بسيطة من الأسفل.

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خيارات الجلابيات المغربية من شادية أرسلان

الجلابيات المغربية

للجلابيات المغربية المناسبة للتجمعات البسيطة المنزلية، اختارت شادية أرسلان جلابية سماوية مطرزة بالخطوط البيضاء والعنابية، ونسقت جلابية باللون الفوشيا مزينة بالقماش الأبيض من الأعلى مع حذاء ذي لمعة؛ لخيار أنثوي، وارتدت جلابية صفراء مزينة برسمة فتاة كرتونية مع حذاء أسود بسيط، وأطلّت بجلابية صفراء بدرجة الكموني؛ لخيار ناعم، وظهرت بجلابية زهرية طويلة مزينة برسوم بيضاء ونقوش ذهبية؛ لإطلالة أنيقة مناسبة للشابات.

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إطلالات متنوعة للقفاطين من شادية أرسلان

شادية أرسلان

ظلت المرأة المغربية تتزين بهذه اللوحة الفنية المسماة بالقفطان وحدها لقرون طويلة، قبل أن يخرج من حدوده الجغرافية إلى الدول العالمية، وذلك في فترة تسعينيات القرن الماضي، حيث ظهر بفضل تنظيم عروض الأزياء، وتفنَّن كبار المصممين والمعلمين المغاربة في تقديم تصميمات فاخرة تناسب كل النساء والمناسبات، ويمكنكنّ أن تستوحين من شادية عدة خيارات للقفاطين؛ حيث تجمّلت بقفطان زيتي من قماش المخمل المطرز بالأبيض ومزين بحزام ذهبي للخصر، وتزينت بقفطان برتقالي مطرز بالذهبي والأسود، وتألقت بقفطان أصفر تكسوه التطريزات الذهبية المتنوعة، وآخر أسود من قماش المخمل الراقي المطرز بالأسود بطريقة فاخرة مناسبة للفتيات ذوات الجسم الممتلئ.