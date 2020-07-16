إطلالات متنوعة للمحجبات من وحي رهف الشامي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يوليو 2020 10:42 مساءً - رهف الشامي بلوجر ويوتيوبر مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومهتمة بمجالي الجمال والأزياء، وتنشر على حسابها الرسمي في إنستجرام، الذي تمتلك عليه أكثر من مليون متابع، عدة صور بأزياء أنيقة ومتنوعة تناسب المحجبات، ولحرصها الدائم على أناقتها؛ جمعنا لكنَّ من وحيها عدة إطلالات.. فاستوحين منها ما يناسبكن.

تنسيقات التنورة من رهف الشامي

تنسيقات التنورة

اعتمدت رهف الشامي في إطلالاتها لفصل الصيف وأجوائه الحارَّة عدة إطلالات متنوعة بالتنورة، ومنها ظهرت بتنورة خضراء واسعة وبلوزة زهرية بأكمام طويلة مع حجاب بني وحزام أسود للخصر؛ لمظهر عصري، وارتدت تنورة بليسيه بيضاء مزينة بالزهور الزهرية وقميصًا أبيض مع حذاء وحجاب باللون الزهري؛ لإطلالة أنثوية، وأطلّت بتنورة من قماش الساتان الأصفر المزين بالرسومات البيضاء والخضراء وبلوزة بيضاء عصرية، وتأنقت بتنورة بنية ناعمة مع بلوزة بيضاء بنقوش الحمار الوحشي؛ لإطلالة مذهلة، وتجمّلت بتنورة برتقالية مزينة بالزهور البيضاء وبلوزة بيضاء مصممة بقصة ناعمة مع حجاب أبيض وحذاء بكعب بني.

تابعي المزيد:أزياء السهرة للمحجبات وطرق تنسيقها من وحي الفاشينيستا

خيارات الفساتين

الفساتين

الكثير من الفتيات يفضلن اختيار الفساتين الصيفية بموديلات متنوعة، كما يحرصن على اختيارها في المناسبات الضخمة، ومنها تزينت رهف الشامي بفستان بيج مزين بخطوط متعرجة سوداء، وأكملت إطلالتها بحقيبة من القش وحجاب بني؛ لمظهر حيادي أنيق، ونسقت فستانًا أسود مزينًا بزهور ذهبية مع حجاب وحذاء وحقيبة باللون الأسود؛ لإطلالة أنيقة وفاخرة، وتألقت بفستان ضيق مزين باللمعة البرونزية والنقوش السوداء، وأكملت إطلالتها بقطعة سوداء ناعمة من الأسفل؛ لمظهر يليق بالمناسبات، واختارت فستانًا أبيض مصممًا بقصة ناعمة مع قماش أسود ناعم؛ لزيٍّ محايد.

Advertisements

تابعي المزيد:تنانير صيفية ملونة للمحجبات

إطلالات البليزر

إطلالات البليزر

البليزر من أكثر القطع الرسمية التي تختارها الفتيات في إطلالاتهن كافة، سواء العملية والشبابية الكاجوال، ومنها ارتدت رهف الشامي بليزر برتقاليًّا وبنطال جينز بخصر عالٍ مع تيشيرت أبيض وإكسسوارات ذهبية، وأطلّت ببليزر بدرجة مميزة من السماوي مع بلوزة وحجاب وتنورة بليسيه يكسوهما اللون الأبيض؛ لإطلالة عملية شبابية، وظهرت ببليزر برتقالي مع بلوزة بيضاء وبنطال واسع بني منقط بالأبيض، ونسقت بنطالاً وبلوزة باللون الأبيض مع معطف وحذاء باللون الجينز؛ لمظهر حيادي أنيق.