القلادات مع الحجاب من وحي الفاشينيستا سندس القطان

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يوليو 2020 10:42 مساءً - خطفت الكويتية سندس القطان قلوبنا من خلال إطلالاتها وملابسها الآسرة ، وخصوصاً كيفية اختيارها لمجوهراتها وتنسيقها مع ملابسها بشكل مميز.

شاهدي مجموعة من القلادات التي اختارتها سندس القطان مع الحجاب وتعلمي طريقة تنسيقها .



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كثير من المحجبات، يتذمرن من عدم تمكنهن من ارتداء القلادات التي يعشقنها بسبب الحجاب وأن خياراتهن محدودة والستايل الوحيد الذي بمقدورنهن تطبيقه هو اختيار القلادات الطويلة الناعمة والمتدلية، ولكن القطان، ومن خلال تنوع قلاداتها وجمالها، أثبتت بأنه ثمة أكثر من أربع ستايلات من القلادات التي بوسعك ارتدائها والتألق بها حتى لو كنت محجبة:











القلادات الطويلة ذات طبقات متعددة:



لتهربي من الروتين والرتابة باختيار ما هو عادي وكلاسيكي من قلادات طويلة عادية وناعمة، اختاري تلك ذات الطبقات المتعددة بالطول ذاته أو متفاوتة الطول. ننصحك أن تختاري تلك ذات الطابات الكبيرة أو ذات تفاصيل من اللؤلؤ لكي تكون أساس لطلاتك.















القلادات الضخمة المرصعة

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هذه القلادات تعتبر المشكلة الأكبر بالنسبة للمحجبات اللواتي يعانين من طريقة ارتدائها مع الحجاب. كل ما عليك هو أن تغلقي قفل القلادة المرصعة على آخر حلقية لتحيط بحجابك ولكن على أن تتركك مرتاحة من دون أن تشعرك بالإختناق. فقط ألقي نظرة على صور سندس في هذا النوع من القلادات وسيري على خطاها.

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القلادات القصيرة

من قال أنه ليس بوسعك ارتداء القلادات القصيرة إذا ما كنت محجبة؟ كل ما عليك فعله هو ترك القلادة تتدلى من تحت الحجاب فستخلق حس غموض ساحر وتضيف عنصر الشياكة الناعم الى أي طلة تختارينها.









القلادات القصيرة مع الطويلة



طريقة مميزة للغاية تعتمدها أيقونات الموضة المحجبات في الآونة الأخيرة، هي اختيار قلادة قصيرة وأخرى طويلة، لكل منهما ستايلها الخاص، وارتدائها مع بعضها البعض بطريقة ساحرة ومميزة.

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