للرجل... أجمل بدلات صيفية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يوليو 2020 10:42 مساءً - لا شك أن أناقة الرجل لا تكتمل سوى بالبدلة، إذا كانت كلاسيكية بقصّات وأقمشة صيفية تلائم درجات الحرارة المرتفعة، وتحافظ على تميّز ورقي البدلة.



لا غنى عن البدلات

بدلة صيفية من إمبوريو أرماني Emporio Armani



برزت هذا الصيف بدلة الجاكيت مع الشورت، فهي حل عملي وعصري بامتياز لهذا الموسم خاصة وأنها تميّزت بقصّات، أقمشة وألوان مختلفة لتناسب نوع المناسبة.

أما البدلة الصيفية الكلاسيكية مع السروال، فجاءت بقصّاتها الجميلة التي لا تستلزم ارتداء قميص تحتها، فالجاكيت كفيلة بالباقي كالبدلة باللون الأبيض والأزرق أو البدلة الزهرية الأنيقة بالزر الواحد.

هناك أيضاً بدلات صيفية للرجل بقصّاتها اللا اعتيادية والتي تشكّل فرقاً كبيراً في تصاميم البدلات الاعتيادية، والتي يمكن اللجوء إليها دون الحاجة إلى القميص أيضاً.

أما للمناسبات الصيفية الرسمية، فلا بدّ من اختيار البدلة البيضاء الأنيقة؛ لأنها تليق بكافة أنواع وأشكال هذه المناسبات الرسمية.

بدلة بيضاء من جيورجيو أرماني Giorgio Armani

موضة البدل لا بدّ منها في خزانة كل رجل، خاصة وأنها عادة ما تكون مرتبطة بالأجواء الكلاسيكية. أما هذا الصيف فقد شاهدناها بشكل ملفت كستايل كاجوال، أو كأسلوب يجمع بين النمطين أكثر بتصاميم مريحة، بالإضافة إلى الألوان الفاتحة من وحي الصيف.

لم تغب صيحة الكاروهات هذا الصيف، خاصة إذ نجح الرجل في تنسيق إطلالته المكوّنة من سروال فضفاض باللون الأبيض وبلايزر بنقشة الكارو، فسيلفت الأنظار بشكل كبير.

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البدلة السوداء والرقي

بدلة صيفية كلاسيكية من سيلين Céline

تعتبر البدلة الصيفية السوداء من قطع الملابس الضرورية والمهمة لدى الرجال على حدّ سواء، إذ يمكن الاستعانة بها في أوقات مختلفة لتمنحه قدراً من الأناقة والرقي، ويعتقد البعض منهم أن هذا النوع من البدلات لا تناسب سوى المناسبات الرسمية، كحفلات الاستقبال أو الزفاف، ولكن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق؛ لأنه بات بالإمكان تنسيقها مع قطع أخرى من الملابس، واعتمادها في أوقات مختلفة من النهار.

برزت البدلة السوداء لإطلالة رسمية مع تنسيق قميص أبيض، رابطة عنق سوداء حذاء أسود لامع، والجدير ذكره أن هذه الإطلالة تعتبر الأجمل والأنسب للرجل أثناء حضور حفلات الزفاف، سواء كان سيحضرها كضيف أو عريس، كما تناسب أيضاً المناسبات الرسمية المختلفة، مع العلم أنه لا يُحبَّذُ ارتداؤها في الصباح أو أثناء حضور المناسبات غير الرسمية.

أما البدلة السوداء لإطلالة الرجل الجريئة وغير التقليدية، فبالإمكان اعتمادها من خلال ارتداء بدلة سوداء، مع تنسيق قميص أحمر أو أزرق، وربطة عنق سوداء، ولا شك أن هذه الإطلالة تعتبر الأنسب للاجتماعات غير الرسمية، حيث تمنح الرجل إطلالة أكثر أناقة وجرأة.

بدلة صيفية بتصميم لافت من بربري Burberry



يجب ألا ننسى البدلة السوداء لإطلالة شبابية من خلال ارتداء بلايزر أو جاكيت بدلة سوداء، وتنسيق قميص أبيض أو تيشيرت أبيض سادة أو مطبوع، مع سروال جينز، للظهور بإطلالة كاجوال، مع العلم أن هذه الإطلالة تمنح الرجل قدراً من البساطة والأناقة، وهي تناسب الاجتماعات غير الرسمية منها مشاوير النهار أو السهرات المسائية، وهي غير مناسبة لاجتماعات العمل أبداً.

وأخيراً تأتي البدلة السوداء لإطلالة أكثر رسمية من خلال ارتدائها مع قميص أبيض وربطة عنق سوداء ذات لون فضي لامع، ليضيف ذلك قدراً من الأناقة للبدلة، مع التركيز على أن هذه الإطلالة تنسجم إلى حدّ كبير مع الاجتماعات الأكثر رسمية منها حفلات الاستقبال على سبيل المثال، فهي تشكل خياراً مثالياً لإطلالة أكثر أناقة ورقياً لكل رجل يعشق هذين الأمرين.

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