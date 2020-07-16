كيف تختار سارة مراد مجوهراتها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يوليو 2020 10:42 مساءً - تشتهر الإعلامية سارة مراد، مذيعة "صباح الخير يا عرب"، بحبها الكبير للمجوهرات، ولمستها الخاصة على كل إطلالة لها، وذوقها المميز الذي يمكنكِ ملاحظتها عند متابعتها، تعرفي على أسرارها في اختيار القطع المناسبة لكل مناسبة.



القطع الكبيرة للأمسيات المهمة

الأقراط الكبيرة متروكة للمناسبات والسهرات



لا تعتمد سارة مراد على نوع معين من المجوهرات طوال الوقت، ولكنها تنوّع بين كل الأذواق والصيحات، وتخصص لكل مناسبة النوع الذي تراه أنسب لها، فمثلًا الأحجار الكبيرة والمجوهرات الضخمة التي تلفت النظر، لا مكان لها في برنامجها الصباحي، ولكن تعتمد عليها في السهرات والحفلات.

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مبدأ القليل كثير

قطعة اكسسوار واحدة تكفي لأناقة واطلالة رقيقة



لا تحب سارة مراد استعمال العديد من أشكال وأنواع المجوهرات، وتكتفي بعقد أو سلسلة أو ما شابه في منطقة الرقبة، وخاتم أو سوار، ولا تزيد على ذلك؛ لتظل هناك فرصة لعين المشاهدين؛ بأن يتابعوا القطع دون التسبب في فوضى أو مظهر مبهرج وغير رقيق.

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الاعتماد على الطبقات

تحب سارة مراد ارتداء أكثر من سلسلة متباينة الأطوال



في سلاسلها اليومية، تجد أن سارة مراد محبة لمبدأ الأطوال المتعددة، كما تميل أكثر للسلاسل الرفيعة والمطعمة بالأحجار متناهية الصغر، فلا ترتدي سلسلة واحدة إلا نادرًا، وتفضّل عمل ثلاثة أقواس متباينة الطول حول الرقبة، وهي موضة في المجوهرات منذ أعوام، إلا أنها تعطي وهمًا برقبة أطول، بالإضافة إلى الرقة التي تعطيها للثياب.



الأقراط المتعددة

أقراط الأذن الصغيرة بصمة مميزة لسارة مراد



من بين جميع أنواع المجوهرات التي ترتديها سارة مراد باستمرار، هناك فقط الأقراط الداخلية في أذنيها، والتي تختلف عن الثقب الأساسي في أسفل الأذن، وهي أقراط ذهبية متناهية الصغر، لا تخلعها سارة عن أذنيها، وغالبًا ما تختفي تحت شعرها، وتعتبر تلك بصمتها الخفية التي لا تبدلها مهما غيرت من مجوهراتها مع المناسبات.

والسرّ في هذه الأقراط هي أن تترك انطباعًا بالجرأة وحب المغامرة وعدم الخوف من الألم، لدى من يراها بهما، كما أنهما في مكان خفي نسبيًا، وبالتالي لا تضطر إلى تغييرهما لما يناسب أي قطعة مجوهرات ترتديها، وتعتبر بصمتها الشخصية التي يحفظها بها المقربون.

في اليوم الوطني للسعودية العام الماضي، شاركت سارة مراد بأفكارها، مصممة مجوهرات أخرى؛ لعمل مجموعة مجوهرات خاصة باليوم الوطني السعودي، وكانت من السلاسل الشبابية الرقيقة، ومن خطوط في منتهى البساطة، ومرصعة بالأحجار الخضراء، لون علم المملكة، كما احتوت على السيوف، وتعتبر المجموعة إهداءً للفتيات الشابات، بمناسبة اليوم الوطني، كما تجمع بين أصالة الفكرة، وبين حداثة الذوق والتصميم.

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