"أبيض في أبيض".. أحدث جلسة تصوير لكارمن سليمان وزوجها

لايف ستايل

خضعت الفنانة كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد، لجلسة تصوير جديدة، التي شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ظهرت الفنانة برفقة زوجها، حيث نسقا الألوان مع بعضهما البعض باللون الأبيض، فيما تركت شعرها منسدلًا، واعتمدت على الماكياج الهادئ، الذي تناسب مع إطلالتها.

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وأرفقت الفنانة تعليقًا على الصور التي شاركتها قالت خلاله، "من الصور المفضلة لدي لأنها معك".

وكانت المطربة كارمن سليمان، احتفلت عبر حسابها على تويتر، بعيد ميلاد زوجها الملحن الموسيقي مصطفى جاد، ونشرت كارمن صور تجمعها بزوجها.

وكتبت كارمن: "حاولت أجمع أهم صور ولحظات عدت علينا، بس لقيت إن كل دة مايكفيش، عشان أنا لقيت إني قضيت معاك أحلى سنين، وشايفاهم بعمري كله، كل سنة وأنت حبيبي وصاحبي، كل سنة وأنت أحسن أب، ربنا يخليك لينا وجوة قلبي.. بحبك".