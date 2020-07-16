مضاد للصدمات وبمزايا خاصة للسلامة..جينز مبتكر لقائدي الدراجات النارية

القاهرة – لايف ستايل كشفت شركة (IXS) السويسرية لسراويل الجينز، عن نسختها الخاصة بقائدي الدرجات النارية والذي يوفر لمرتديه حماية عالية من الصدمات والتآكل، بالإضافة إلى مقاومته للحرارة وبسعر 150 يورو. جينز لقائدي الدراجات النارية

وظهر جينز Classic AR Jeans Clarkson بتصميم عملي أنيق أقرب إلى البناطيل التقليدية، إلا أن الأمر يكمن في خامات إنتاجه لضمان حماية كاملة لمنطقة الفخذ والركبة. وتأتي الطبقة الخارجية من الجينز مصنوعة بالكامل من القطن بنسبة 98%، فيما يدعم البنطال منطقة الفخد والركبة بنسيج إضافي من مادة "أراميد" المقاومة للتآكل والحرارة. Advertisements كما يبطن البنطال الجينز بطبقة كاملة من البوليستر لمزيد من الحماية الإضافية حال التعرض لحادث أو السقوط. قد يهمك أيضا: الفستان القميص موضة صيف 2020 بأسلوب النجمات العربيات مجموعة واسعة من آخر صيحات الموضة للتألق بالجينز الواسع

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