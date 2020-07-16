طرق اعتماد تيشرت بأسلوب مبتكر وبعيد عن المللا

من قميص مخصص للرجال إلى قطعة تنادي بالمساواة! مرّ التيشرت بمراحل عديدة قبل أن يصبح قطعة لا تفارق خزانة أي امرأة. هو تصميم تتعدد طرق اعتماده، حيث أنه يرتبط بالرياضة بشكل مباشر كما يرافق الإطلالات الكاجوال اليومية. فقد يعتبر البعض أن الإطلالة التي ترتكز على تيشرت، مملة وغير عصرية، لكن على العكس فهذه القطعة العابرة للزمن، إذا تمّ تنسيقها واعتمادها بطرق متجددة وغير اعتيادية، ستمنحكِ لوك على الموضة. من الممكن إضافتها إلى إطلالات متعددة، لتناسب جميع النساء مهما اختلفت أذواقهن. من هنا، جمعنا لك أكثر من طريقة من الفاشينيستا والفلوغرز، لاعتماد التيشرت بأسلوب مبتكر وبعيد عن الملل.

طرق اعتماد تيشرت بأسلوب مبتكر وبعيد عن الملل

الطريقة الأولى لاعتماد تيشرت

ثبّتي الأكمام من الداخل تحت شرائط حمالة الصدر

أضيفي بعض الأكسسوارات إلى الإطلالة لجرعة من الأنوثة

الطريقة الثانية لاعتماد تيشرت

اعكسي طرفَي التيشرت من الجهتين وقومي بلفهما من الأمام

خبئيهما من الداخل

الطريقة الثالثة لاعتماد تيشرت

اعقدي التيشرت عند الجانب مرّتين

خبّئي الأطراف

الطريقة الرابعة لاعتماد تيشرت

قومي بطي التيشرت من الأمام لتصبح على شكل كروب توب

اربطيها من الخلف وخبّئي الأطراف

الطريقة الخامسة لاعتماد تيشرت

اعقدي التيشرت من الداخل بربطة شعر

يمكنك أن تكرري هذه الخطوة للجهة الأخرى

الطريقة السادسة لاعتماد تيشرت

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اربطي التيشرت من الأمام وقومي بلف وشاح حول العقدة

خبّئي العقدة واربطي الوشاح بهذه الطريقة.

يمكنك القيام بهذه الخطوة من الخلف أيضاً

الطريقة السابعة لاعتماد تيشرت

اعكسي طرفَي التيشرت من الأمام

ثبتيهما تحت السروال

يمكنك إضافة الحزام لتثبيت التيشرت جيداً تحت السروال

الطريقة الثامنة لاعتماد تيشرت

عند جانب الياقة، قومي بقص التيشرت على شكل مثلث

ارفعي الأكمام واعقدي التيشرت من الأمام

الطريقة التاسعة لاعتماد تيشرت

عند الياقة، قومي بقص التيشرت على شكل مثلث

يمكنك عقدها من الوسط أيضاً للمسة جذابة!

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