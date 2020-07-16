موديلات فساتين سهرة ناعمة موضة صيف 2020

عكست مجموعات من فساتين السهرة فائقة الجمال والنعومة ضمن مجموعات كوتور ربيع وصيف 2020 حرفية أسماء كبيرة في عالم صناعة الموضة وكانت قد قدمتها قدمها أهم دور الأزياء العالمية.

شاهدي موديلات الفساتين واختاري ما يناسبك لتكوني سيدة السهرة.

فساتين سهرة بتطريز ناعم موضة الموسم

طغت على مجموعات هذا الموسم الفساتين المزخرفة بالتطريز بلون مطابق للون الفستان الأساسي مثل القطع الموقعة من طوني ورد Tony Ward وزهير مراد Zuhair Murad، قدم الأخير فساتين بياقات مستوحاة من الستايل المصري القديم، كما أحببنا الفساتين البيضاء منفوخة الكمين من توقيع إيلي صعب Elie Saab والتي أزدانت حول الصدر والبطن بالشك الذهبي والفضي الفاخر.

فساتين سهرة بقصات ملوكية موضة 2020



تميزت بعض الموديلات باللمسات الدارماتيكية فأزدانت أكتاف عارضات ماركة رولاند فان دي كيمب Ronald van der Kemp بالكابات المطبعة والمطرزة، كما أعجبتنا الطبقات الناعمة التي زينت أكتاف الفستان الأسود من مجموعة جيفنشي Givenchy.

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موديلات فساتين سهرة بألوان الباستيل



ارتكزت أغلب الموديلات التي رصدناها لكِ على ألوان الباستيل المبودرة والألوان الترابية، لفتتنا الفساتين التي صُممت بنغمات البيج الفاتحة من توقيع ديور Dior و Schiaparelli، أيضًا الفساتين طويلة الكمين المغطاة بالتطريز والريش من مجموعة ماركة رالف آند روسو Ralph & Russo.

فساتين سهرة سوداء من مجموعات 2020

لا يمكن الحديث عن فساتين السهرة دون التطرق إلى الفساتين السوداء خاصة الموديلات الناعمة التي تحاكي جميع الأذواق ولا تستطيع أي امرأة أن تقاومها، من جهتنا أعجبنا الفستان منخفض الخصر من ماركة فالنتينو Valentino وفستان جيفنشي Givenchy المميز بالتنورة المنفوخة.

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