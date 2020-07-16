حرّري بشرتكِ من الفاونديشن هذا الصيف وحافظي على جمالها

تنتظرين فصل الصيف بفارغ الصبر للتمتّع بشمسه الساطعة ودفئه، وتنسين آثار الطقس الحار على وجهك. بين التعرّض المفرط للشمس ودرجات الحرارة المرتفعة، بشرتك بحاجة لأن تتنفس في الصيف. من هنا، إلى جانب المستحضرات الجمالية التي يمكنك تطبيقها للمحافظة على نقاوة وجهك، عليكِ الابتعاد من فترة إلى أخرى، عن المكياج أيضاً وتحديداً عن الفاونديشن. طبعاً، يمكنك إبراز بشرتك متوهجة ونقية من دون فاونديشن حتّى. كيف؟ إليك في ما يلي، كلّ الخطوات.

خطوات مكياج من دون فاونديشن هذا الصيف

1- انثري ماء الورد

يساعد ماء الورد على تنشيط بشرتك من خلال الدخول في عمق إلى البشرة وتزويدها بترطيب خفيف.

2- دلّكي البشرة

تدليك البشرة خطوة مهمّة جداً في روتين العناية بالجمال. قومي ببعض التمارين على بشرتك قبل تطبيق المكياج لتحفيز الدورة الدمويّة وتوريد الوجه طبيعياً.

3- طبّقي كريم مرطب

كما يدل اسمه، يعمل كريم المرطب على ترطيب البشرة فيجعلها تبدو أكثر صحية. من الضروري جداً عند اختيار كريم المرطب أن تأخذي بعين الإعتبار نوع بشرتكِ، حتى تستفيدي من منافعه إلى أقصى الحدود.



4- طبّقي برايمر

حتى لو اخترت عدم تطبيق فاونديشن، من المهمّ جداً تطبيق البرايمر على كامل الوجه قبل تطبيق أي مستحضر جمالي. هذه الخطوة تساعد في تصغير المسام الواسعة، كما تحضّر البشرة لخطوات المكياج التالية.

5- طبّقي هايلايتر

طبّقي هايلايتر على: أعلى الخدود، الجبين والأنف. هذه الخطوة ستساهم في إضاءة البشرة وإبرازها صحيّة.

6- طبّقي كونسيلر

طبّقي كونسيلر على الأماكن التي تريدين تفتيحها وإخفاء عيوبها، واستغني عن فاونديشن. يمكنك وضعه تحت العيون، أعلى الجبين أو أماكن البثور والتصبغات. ادمجيه جيداً للتخلّص من أية خطوط ظاهرة.

7- طبّقي البودرة

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طبّقي القليل من البودرة على كلّ البشرة وتحديداً تحت العينين والأماكن التي وضعت عليها الكونسيلر. هذه الخطوة ستساعد في تثبيت المكياج، كما ستزوّدك بتغطية إضافية.

8- اختاري برونزر كريمي

يمكنك تطبيق أي نوع برونزر تريدين، لكن من الأفضل اختياره بتركيبة كريمية، عند تطبيق مكياج من دون فاونديشن، ليزوّدك بلوك طبيعي.

9- طبّقي بلاش

طبّقي بلاش على الخدود والأنف للوك صيفي بامتياز، وكأنك اكتسبت سمرة جذابة من الشمس في الصيف، من دون تطبيق فاونديشن.

10- طبّقي الهايلايتر مرّة أخرى

طبّقي هايلايتر على: أعلى الخدود، الجبين والأنف. هذه الخطوة ستساهم في إضاءة البشرة وإبرازها صحيّة، من دون تطبيق فاونديشن.

11- ضعي مكياج العيون

طبّقي مكياج العيون واختاري اللوك الذي تريدينه. يمكنك اللجوء إلى ألوان صيفية مرحة، أو يمكنك اختيار الألوان الترابية.

12- انثري مثبت المكياج

قبل مغادرة المنزل، طبّقي رذاذ تثبيت المكياج لضمان عدم تحوّل وجهكِ إلى لوحة سائلة. هذه الطريقة هي الخطوة النهائية التي ستمنحكِ مكياجاً مثالياً من دون فاونديشن.

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