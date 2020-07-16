علاقات و مجتمع
"دارت على شمعتها، ومقالتش لحد إنها هتتخطب"، و"غفلت الجمهور وارتبطت".. أبرز التعليقات التي اقترنت بنبأ خطبة الفنانة أمينة خليل، في حفل عائلي بسيط، عُقد مساء أمس، واقتصر على عدد محدود من العائلتين والمقربين.
وسبق أن تحدثت الفنانة، عن استعدادها للخطوبة، في حوار مع إحدى المجلات العربية، في أغسطس الماضي، معلنة لجمهورها أنها تعتزم الارتباط رسميا، قائلة: "إن شاء الله قريبا تتم الخطوبة، وربنا يوفّق ونتّفق".
وأشارت خلال الحوار، إلى رغبتها عقب حفل الزفاف بمنطقة ساحلية، مثل الساحل الشمالي أو الجونة.
وخلال الشهر ذاته، ظهر الثنائي بصحبة الفنان عمرو دياب والممثلة دينا الشربيني، في إحدى التجمعات الفنية، على هامش الحفلات الصيفية التي يعقدها "الهضبة".
وكانت العروس، أطلت بفستان قصير منقوش، بأكمام طويلة وفضفاضة مصنوعة من القماش الأبيض الشفاف، مع تسريحة شعر إنسيابية، وماكياج بسيط، بينما أطل العريس بـ"سمي فورمال".
كانت هذه تفاصيل خبر "مغفلتش جمهورها".. تفاصيل إعلان أمينة خليل خطبتها: الفرح في الساحل أو الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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