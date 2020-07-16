"الفرحة مش سيعاها".. صور جديدة من خطوبة أمينة خليل

علاقات و مجتمع

صور جديدة، نشرها أصدقاء الفنانة أمينة خليل، من حفل خطبتها، الذي عقد مساء أمس، الذي اقتصر على حضور الأهل والمقربين فقط، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتضمنت الصورة الجديدة، احتضان العروسين لإحدى الصديقات، فيما ظهرت "خليل" أثناء ضحكها، خلال جلوسها بجوار "زوجها المستقبلي".

وأطلت العروس، بفستان قصير منقوش، مع أكمام طويلة وفضفاضة مصنوعة من القماش الأبيض الشفاف، مع تسريحة شعر إنسيابية، وماكياج بسيط، بينما ظهر العريس عمر طه بـ"سمي فورمال".

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ومنذ نشر الصورة، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي بآلاف التهاني والأمنيات بحياة سعيدة ومستقرة.

يشار إلى أنه في أغسطس 2019، أعلنت الفنانة أمينة خليل اقتراب موعد خطبتها، وذلك خلال حوارها مع إحدى المجالات العربية.