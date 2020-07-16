لايف ستايل
اعتادت الفنانة ياسمين صبري، مشاركة متابعيها بصورها أثناء ممارسة الرياضة، خاصة اليوجا.
وعبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، نشرت "صبري" صورة لها، وهي تمارس رياضة اليوجا، معطية ظهرها للصورة، التي علقت عليها ناصحة متابعيها: "حب نفسك".
وتفاعل معها متابعيها في التعليق على الصورة: "الرشاقة" "مية بالمية"، "أول مصرية حلوة".
يذكر أن شائعات لاحقت الفنانة ياسمين صبري خلال الأيام الماضية، حول انفصالها عن زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، الأمر الذي نفته من خلال نشرها صور تجمعهما، بالإضافة أيضًا إلى شائعات الحمل، وهو الأمر الذي لم ترد عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر أثناء ممارستها اليوجا.. هكذا نصحت ياسمين صبري متابعيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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