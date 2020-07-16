إليك البيت السابع في كلّ برج مِن الأبراج وتأثيره عليها

يتميّز البيت السابع في برج الحمل بأن صاحبه يتزوج في سن صغيرة، وقرار الزواج فيه عجلة، العلاقة الزوجية حيوية، أغلب المواليد لهذا الزواج ذكور، العلاقة يحدث بها مشاكل كثيرة وتنتهي أيضا بسرعة.

البيت السابع في برج الثور:

زواج في سن النضج، قرار الزواج فيه تمهل، العلاقة الزوجية ثابتة ومستقرة، أغلب المواليد لهذا الزواج ذكور، المشاكل قليلة ولكنها قد تكون مؤثرة.

البيت السابع في برج الجوزاء:

زواج لأكثر من مرة والعلاقات قد تكون متعددة، علاقة زوجية غير مستقرة، أغلب المواليد إناث، أغلب المشاكل بسبب الغيرة والخيانة.

البيت السابع في برج السرطان:

زواج هادئ ومستقر وعلاقة فيها حالة من السكينة والراحة، أغلب المواليد إناث، المشاكل قد تكون بسبب الملل أو الروتين .

البيت السابع في برج الأسد:

زواج في سن متوسطة وعلاقة فيها احترام متبادل، أغلب المواليد ذكور، المشاكل تحدث بسبب الغيرة والتملك والأنانية

البيت السابع في برج العذراء:

زواج في سن متأخر، علاقة مستقرة نسبياً لا تخلو من المشاكل بسبب تركيز أحد الأطراف على الإهتمام بالتفاصيل بشكل كبير.

البيت السابع في برج الميزان:

زواج مستقر رغم أن بيت الزواج يقع في برج هوائي، علاقة عاطفية جيدة، إحترام متبادل وحس عالي في العلاقة، المشاكل تحدث في هذه العلاقة بسبب التغير الكثير.

البيت السابع في برج العقرب:

زواج غير مستقر رغم أن البيت يقع في برج مائي، تحدث المشاكل كثيراً في هذه العلاقة وأغلبها بسبب الشك والخيانة

البيت السابع في برج القوس:

زواج سعيد وفيه ملامح كثيرة من البهجة والسرور، المشاكل قليلة ولكنها تلقائية تحدث بدون قصد الاساءة.

البيت السابع في برج الجدي:

زواج في سن متأخر، علاقة جادة مبنية على أسس سليمة من الاحترام المتبادل والتفاهم، تحدث المشاكل نادراً وأسبابها في الغالب بسبب الجمود في المشاعر

البيت السابع في برج الدلو:

علاقة غير مستقرة ولكنها مختلفة ومميزة، تحدث المشاكل بسبب حدة الاختلافات وتباين الشخصيات

البيت السابع في برج الحوت:

علاقة هادئة ولطيفة ومستقرة، البيت يشكل الجانب الأهم منها، الأجواء الأسرية والعائلية لها دور مهم في ظهور المشاكل وعلاجها.

كيف يؤثر البيت السابع في الأبراج على الكواكب؟

كوكب المشتري

تأثير كوكب المشتري في مسألة الزواج عندما يقع في البيت السابع هو خلق الفرص لمن كان عازباً ليتزوج ويسعد الشخص بفترة مميزة في حياته، أما المتزوج فسوف يلحظ أن فترة دخول كوكب المشتري لبيته السابع هي فترة من فترات العمر التي يعيشها بسعادة وراحة ويتوفر فيها الحظ والحب بشكل غير مسبوق.

كوكب الزهرة

تأثيره لطيف عندما يدخل للبيت السابع في دائرة البيوت، فكوكب الزهرة هو كوكب الرومانسية والحب والرقة والموسيقى والجمال، سيضفي بكل هذه الفضائل على العلاقة الزوجية، ويحرك عاطفة الأعزب للارتباط.

كوكب زحل

دخول كوكب زحل بكل أسف إلى البيت السابع نذير شؤم على العلاقة الزوجية فيخلق كثير من المشاكل المزعجة التي قد تؤدي للطلاق بكل أسف، الإيجابية الوحيدة لهذا الكوكب أنه لا يعود لهذا الموضع مهدداً العلاقات الزوجية إلا مرة كل تسع وعشرين عاماً، ومن المعلومات المهمة أيضاً ان الشخص الذي يتواجد كوكب زحل في لحظة ميلاده ببيته السابع سيتأخر زواجه مقارنة بالآخرين وسوف تحيط المشاكل بهذا الزواج.

كوكب المريخ

تأثير كوكب المريخ يظهر في الخلافات الحادة السريعة التي تشتعل كالنار فجأة ولكنها لا تستمر طويلاً ومن الممكن تفاديها أو وأدها بالحكمة في التصرف، دخول كوكب المريخ للبيت السابع يتكرر مرة كل عامين تقريباً ويستمر داخل البيت قرابة شهر ونصف إلى شهرين، ومن المعلومات المهمة أن وجود كوكب المريخ داخل البيت السابع في لحظة ميلاد شخص تعني أنه سيتعجل في قرار زواجه مما سيخلق له المشاكل بكثرة ويكون حاد الطباع في علاقته الزوجية . كوكب الشمس

تأثيرها إيجابي، تدخل الشمس البيت السابع لكل شخص ولكل مواليد برج من الأبراج مرة كل سنة، تنشط بها العلاقة الزوجية القائمة وتعززها وتقويها وتحسن من حالتها، وقد تدفع بالعلاقة للتقدم وإنجاب أطفال وفي حال كان الشخص عازباً، فقد تقدم له هذه الوضعية فرصة معقولة للارتباط والزواج.

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