إليكِ أبرز نصائح الأبراج في الحب والغرام لسيدة السرطان

الأنثى السرطان هي كائن عاطفي جدًا، وهي أيضًا عرضة للحزن والاكتئاب بسهولة، تحب امرأة السرطان أن تبحث عن الحب بهدوء وتروي، فهي ليست متسرعة في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذا الشأن، تحب انثي السرطان أن تجد تطابقًا كاملاً معها في شريكها، فهي تنظر إلى شخص يشاركها في الإخلاص للعلاقة والحرص على الأسرة والأبناء، بمعنى آخر، شخص تضع كل ثقتها فيه ويكون سندها في الحياة، أنثى السرطان لا تحب العلاقات العابرة، هي مهتمة أكثر باختيار شريك تقضي معه بقية حياتها. في السطور التالية نعرض مدى توافق أنثى السرطان مع الرجال من ذوي الأبراج المختلفة.

1- المرأة من برج السرطان مع الرجل من برج الحمل (21 مارس – 19 أبريل)

توافق المرأة السرطان مع الحمل

علاقة رجل الحمل بأنثى السرطان هي علاقة عير طبيعية أبدًا، وذلك يجب أن يتحلى الطرفان بالصبر على طباع أحدهما الآخر، ينبغي للمرأة السرطان أن تقترن برجل الحمل إذا كانت تريد شخصًا يدفعها إلى النجاح والتفوق في الحياة، لكن يجب أخذ الحذر قبل الانغماس في الحب معه إلى درجة كبيرة. 2- المرأة من برج السرطان مع الرجل من برج الثور (20 أبريل – 20 مايو)

توافق المرأة السرطان مع الثور

رجل الثور سوف يجعلكِ تشعرين بالأمان والراحة معه، وهو الشعور الذي تبحث عنه أنثى السرطان. قد تشعر المرأة بأن رجل الثور لا يوليها الكثير من الاهتمام. لكن طريقة الثور في إعلان اهتمامه بالمرأة هي عن طريق العمل لا بالكلام المنمق، الثور بعبارة أخرى يعتقد أن المهم هي الأفعال وليست الأقوال، لذلك الاهتمام من وجه نظره هو العمل لإسعاد شريكة حياته. يجب على المرأة السرطان أن تتفهم ذلك وتبحث عن الجوانب الرومانسية الهادئة في شخصية الرجل الثور.

3- المرأة من برج السرطان مع الرجل من برج الجوزاء (21 مايو – 21 يونيو) توافق المرأة السرطان مع الجوزاء

الرجل الجوزاء هو رجل مرح بطبعه ويعرف كيف يجعل المرأة تبتسم وتضحك، لذلك ستكون علاقته بأنثى السرطان علاقة مرحة وجميلة، مع أنه قد لا يقدم لها القدر الذي تحتاجه من الأمان. رجل الجوزاء واعي جدًا ويستطيع استخدام قدراته المعرفية والعقلية بكفاءة، إذا حدثت علاقة بينك وبين رجل الجوزاء، وكنتي تعتقدين أنه لا يوجد توافق كبير بينكما، فقط دعي العلاقة تأخذ مجراها وأنظري إلى أن ستقودكِ.

4- المرأة من برج السرطان مع الرجل من برج السرطان (22 يونيو – 22 يوليو)

السرطانين يبدوان متوافقان للوهلة الأولى، فالرجل السرطان يفهم بشكل جيد الطابع الحساس للمرأة السرطان ويقدره بشكل جيد، لكن لا تحاولي استفزاز الرجل السرطان أبدًا لأنه قد ينقلب ضدكِ، يجب أن تحاولي إرضاء توقعاته فيكِ والتعامل معه بنفس أسلوب الحنان، تذكري أن رجل السرطان خجول بعض الشيء، لذلك يجب أن لا تتوقعي منه الكثير من المهارة في التعبير عن مشاعره تجاهكِ.

5- المرأة من برج السرطان مع الرجل من برج الأسد (23 يوليو – 22 أغسطس)

السرطان والأسد متوافقان جدًا على الصعيدين المادي والعاطفي، الرجل الأسد يحب أن يعيش الحياة كما هي، لذلك سيكون التحدي الأكبر على امرأة السرطان أن تتقبل طبيعة الأسد، الرجل الأسد هو رجل عاطفي جدًا في مشاعره ويستطيع أن يغدق على أنثاه الكثير من الحب والحنان والرعاية، لكنه يتوقع أن تعامله الأنثى بالمثل كذلك. وكذلك يريد الرجل الأسد من المرأة أن تدعمه في حاجته لأن يكون في دائرة الضوء دومًا. فتلك حاجة طبيعية وأساسية جدًا للأسد.

6- المرأة من برج السرطان مع الرجل من برج العذراء (23- أغسطس – 22 سبتمبر)

توافق المرأة السرطان مع العذراء

أنثى السرطان ورجل العذراء سيجدان أن لديهما الكثير من الصفات المشتركة، رجل العذراء يحب الشعور بالهدوء والأمان في المنزل، وهو سيشعر الأنثى بأنوثتها ويجعلها تحس أنها هي فقط ملكته المتوجة، كل ذلك عن طريق سحر هذه الشخصية وأسلوبها في التعامل مع الأنثى. من الممكن أن تستمر العلاقة بين هذين الشريكين لفترات طويلة في أمان وسعادة وهناء.

7- المرأة من برج السرطان مع الرجل من برج الميزان (23 سبتمبر – 22 أكتوبر)

توافق المرأة السرطان مع الميزان

الرجل الميزان والمرأة السرطان يكملان بعضهما البعض بشكل جيد، حيث من المعروف أن الميزان ذو طبيعة اجتماعية ويجيد الغزل. لكن من الواجب على كلا الطرفين أن يعرفان أن كل منهما بحاجة إلى إظهار العطف والمودة للطرف الآخر، خصوصًا أنثى السرطان التي يجب عليها أن تعرف أنها إذا أظهرت حبها للرجل الميزان سيرده لها أضعافًا كثيرة. الصداقة والحب أيضًا ممكنان جدًا بين هذين الشريكين.

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8- المرأة من برج السرطان مع الرجل من برج العقرب (23 أكتوبر – 21 نوفمبر)

توافق المرأة السرطان مع العقرب

يمكن أن يقع رجل العقرب وأنثى السرطان في الحب من أول نظرة، ويرجع ذلك إلى الكثير من أوجه التشابه بين الشخصيتين. لكن أيضًا تقلب مزاج العقرب يمكن أن يكون سببًا لسرعة نشوء المشاحنات بين الطرفين، لكنها مشاحنات ليست ذات أهمية كبيرة وسرعان من تخمد بسبب ميل العقرب إلى التسامح والنسيان. يمكن كذلك للمرأة السرطان أن تروض العقرب وذلك عن طريق إشعاره بالأمان. عيب العقرب الأساسي هو الغيرة والحسد، لذلك على المرأة أن تجعله يعرف أنه الوحيد في قلبكِ، وأنتكِ لا تنظرين إلى أحد سواه.

9- المرأة من برج السرطان مع الرجل من برج القوس (22 نوفمبر – 21 ديسمبر)

توافق المرأة السرطان مع القوس

علاقة القوس والسرطان هي علاقة صعبة جدًا وغير مستقرة، فالسرطان تحتاج إلى الالتزام والجدية في العلاقة، بينما الرجل القوس سريع الملل ويحب تغيير الروتين وقليل الالتزام في العلاقات. أيضًا رجل القوس صعب الإرضاء إذا لم تفهمه أنثاه بشكل جيد. لذلك من الصعب بناء علاقات بين هذين الزوجين من الأشخاص.

10- المرأة من برج السرطان مع الرجل من برج الجدي (22 ديسمبر – 19 يناير)

توافق المرأة السرطان مع الجدي

رجل الجدي وأنثى السرطان هما طرفي نقيض، فالرجل الجدي طموحه الأول هو النجاح المادي في الحياة، وفي سبيل هذا الهدف قد يقصر الرجل الجدي في الكثير من الحاجات العاطفية للمرأة السرطان، قد تكون علاقة هذين الشريكين ناجحة اجتماعيًا، لكن ستكون هناك الكثير من الخلافات تحت السطح عن ما هي الأشياء الأكثر أهمية في الحياة. من ناحية أخرى يشعر هذين الزوجين بالانتماء معًا بشكل غريب.

11- المرأة من برج السرطان مع الرجل من برج الدلو (20 يناير – 18 فبراير)

توافق المرأة السرطان مع الدلو

سيلاحظ رجل الدلو وأنثى السرطان الكثير من الاختلافات الفورية فور تعارفهما، فالرجل الدلو يريد دومًا فعل الأمور بطريقته الخاصة، مثلاً عندما تنشد أنثى السرطان الاستقرار، يبحث الدلو عن المغامرة. إذا وقع توافق بين أصحاب هذين البرجين، فهذا يعني أنه دقت ساعة العمل، يجب على المرأة أن تتفهم حاجات السرطان للانطلاق والمغامرة وحب استكشاف الأشياء الجديدة، وسيتمتعان بعلاقة قوية جدًا. 12- المرأة من برج السرطان مع الرجل من برج الحوت (19 فبراير – 20 مارس)

توافق المرأة السرطان مع الحوت

الرجل الحوت والأنثى السرطان سريعا الانجذاب لبعضهما البعض، ستجد المرأة في الطبيعة الحساسة للحوت ملاذًا عاطفيًا آمنًا لها، أيضًا الرجل الحوت قادر على تحمل مسئولية العلاقات طويلة الأمد، فهو يبحث عن حياة مستقرة هادئة، لكن يجب علي المرأة تجنب خدش مشاعر رجل الحوت بأي شكل، لأن طبيعته الحساسة لن تسمح أبدًا أن يكون في هذا الموقف، وسيعمل على إنهاء العلاقة بشكل فوري.

ليس من الصعب على امرأة السرطان أن تجد الكثير من شركاء الحياة المحتملين كما رأينا، فهي أنثى تغلب العاطفة على العقل، وهذا شئ يجده الكثير من الرجل شيئًا جيدًا في المرأة.

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