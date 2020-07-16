افضل عطورات من ماركات عربية، اختاري منها لنفحات شرقية

لا تكتمل إطلالة المرأة سواء كانت نهارية أم مسائية، من دون نثر العطر الذي يعكس شخصيتها. في نفس الإطار، وإذا سألنا عن أكثر أريج يجسّد أسلوب السيدة العربية، فالجواب طبعاً هو النفحات الشرقية. من هنا، جمعنا في ما يلي افضل عطورات من ماركات عربية، تترك كلّها أريج شرقي أكان برائحة العود، المسك، البخور وغيرها. تعرّفي عليها، واختاري واحد منها!

افضل عطورات من ماركات عربية

عطر ايلي صعب ELIE SAAB Le Parfum in White

الإصدار: أطلق عطر ايلي صعب الابيض، Le Parfum in White عام 2018.

الرائحة: يتميّز برائحة زهرة البرتقال مع الفواكه الحمراء، والممزوجة بالمسك الأبيض.

الإستعمال: يعدّ عطر ايلي صعب الابيض هذا من العطورات الصيفية والمناسبة للإطلالات النهارية.

عطر مونتال باريس MONTALE PARIS Roses Musk

الإصدار: أطلق عطر مونتال روز مسك عام 2009، وهو واحد من عطورات الدار التي تطلّب إصدارها أبحاث مطوّلة في المملكة العربية السعودية.

الرائحة: يمزج بين نفحات الورود الزهرية، الياسمين، العود والمسك.

الإستعمال: يعتبر عطر مونتال روز مسك، أريج مناسب لمختلف فصول السنة، كما أنه ملائم للإطلالات النهارية والمسائية.

عطر كيالي KAYALI Citrus 08

الإصدار: أطلقت الشقيقتان من الأصول العراقية، هدى ومنى قطان، عام 2018 مجموعة عطور تحت إسم خيالي. تتضمن عطورات بنفحات شرق أوسطية من بينها عطر KAYALI Citrus 08.

الرائحة: يترك العطر نفحات الحمضيات الممزوجة برائحة زهرة السينتيفوليا والجوري من بلغاريا، بالإضافة إلى عبق المسك والتونكا.

الإستعمال: يعكس عطر كيالي الأجواء الصيفية، كما يناسب اللوكات اليومية والرسمية الليلية.

عطر غوالي GHAWALI Al Ezz

الإصدار: أُصدر عطر غوالي العز عام 2016 وهو واحد من عطور الغوالي الشهيرة المنكّهة بنفحات شرقية.

الرائحة: تتسم تركيبة هذا الأريج برائحة العود مع خشب الأرز، الممزوجان بنفحات الفانيلا والمشمش.

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الإستعمال: يعدّ عطر غوالي العز من العطوات القويّة المناسبة للأجواء الشتوية، كما الإطلالات الليلية.

عطر امواج AMOUAGE Love Tuberose

الإصدار: عطر امواج الابيض Love Tuberose أطلق سنة 2018 وهو من أبرز العطورات في الشرق الأوسط.

الرائحة: يتميّز عطر امواج هذا برائحة مسك الروم الأبيض مع الفانيلا والزهور البيضاء.

الإستعمال: كونه من الروائح الشرقية الخفيفة نوعاً ما، فإن هذا العطر مناسب للأجواء الصيفية والإطلالات النهارية.

عطر الرصاصي RASASI Shuhrah Pour Femme

الإصدار: تم الإعلان عن عطر شهرة من الرصاصي عام 2017، كما يوجد نسخة منه للرجال.

الرائحة: يمزج بين رائحة الباتشولي، ورد الليلي، الياسمين، أريج العنبر، المسك والعود.

الإستعمال: يعتبر من العطورات القوية التي يمكن استعمالها في مختلف فصول السنة، كما في كل الإطلالات سواء كانت يومية أو رسمية.

عطر وديان WIDIAN Gold II Sahara

الإصدار: عطر وديان قولد هو من الإصدارات الجديدة للعلامة التجارية والتي أطلقت عام 2019. كذلك، هو مناسب للنساء والرجال.

الرائحة: تتسم تركيبة عطر وديان قولد برائحة بلسمية، ممزوجة بالزعفران، العود والمسك.

الإستعمال: يعتبر من العطورات الحادة المناسبة للأجواء الشتوية والإطلالات الرسمية.

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