كيف يمكن السيطرة على كورونا خلال شهرين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

كشف رئيس مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية أنه يمكن السيطرة على فيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال شهرين إذا ارتدى الناس أقنعة الوجه بعناية واهتمام بالغين.

وقال روبرت ريدفيلد، في مقابلة مع مجلة "جمعية الطب الأمريكية" (American Medical Association): "إذا استطعنا أن نجعل الجميع يرتدون قناعا الآن، فأنا أعتقد حقا أنه خلال الأسابيع الأربعة أو الستة أو الثمانية المقبلة، يمكننا السيطرة على هذا الوباء. وإذا فعلنا كل هذا بصرامة، يمكننا حقا إعادة هذا التفشي إلى حيث يجب أن يكون"، وفقا لموقع"روسيا اليوم".

وأدلى ريدفيلد بهذه التصريحات مع ارتفاع أعداد إصابات "كوفيد-19" في ولايات مثل كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا، وشُخّص أكثر من 3.4 مليون شخص على مستوى البلاد بالمرض.

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واقترح مدير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أيضا أن الارتفاع الحالي في الولايات الجنوبية، قد يكون مرتبطا بأشخاص في الولايات الشمالية يسافرون هناك لقضاء الإجازت.

وقال: "لا أعتقد أن إعادة الفتح هي التي تقود بالفعل التوسع الجنوبي الحالي (في الحالات) الآن. إذا نظرت إلى الجنوب، حدث كل شيء في الفترة من 12 إلى 16 يونيو تقريبا. نحن نرى أنه كان هناك شيء آخر هو الدافع للعدوى. ربما يكون "يوم الذكرى"، وليس عطلة نهاية الأسبوع، ولكن أسبوع يوم الذكرى، حيث قرر الكثير من الشماليين الذهاب جنوبا لقضاء العطلات".

وشدد أيضا على أن ارتداء القناع ليس "قضية سياسية" بل "قضية صحة عامة" ومسألة "مسؤولية شخصية".

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