بعد طلاق روان بن حسين منه بسبب علاقاته المتعددة.. معلومات عن يوسف المقريف

علاقات و مجتمع

"علاقات متعددة مع بائعات الهوى، أدت إلى نقله لها مرضا جنسيا خطيرا هو فيروس الورم الحليمي"، سبب صدمت به الفاشونيستا الكويتية روان بن حسين الجمهور، معللة به طلاقها من يوسف المقريف، فقد تحدثت عن واحدة من القضايا الشائكة داخل المجتمعات العربية وهي الخيانة الزوجية، وما تسببه من آثارا نفسية موجعة.

وصفت روان بن حسين زوجها، عبر خاصية "ستوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بأنه "نرجسي سيكوباتي جعلها تشعر بالاكتئاب". فمن هو يوسف المقريف.

- هو رجل أعمال ليبي.

- يحمل الجنسية البريطانية إلى جانب جنسيته الليبية.

- هو سمسار عقارات يدير مصالح تجارية تتعلق بها في بريطانيا والمغرب.

- يتنمي لعائلة رجل الأعمال محمد المقريف في ليبيا.

- تعرف على روان في لندن وجمعته بها قصة حب قبل الزواج بعدة أشهر، وذلك في بداية شهرتها ورحلة فقدانها الوزن.

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- انفصل الثنائي فترة قبل الزواج قبل أن يعودا مجددا ثم تزوجا.

- تزوجت روان من المقريف بعد أن أنهت دراسة القانون في لندن.

- عاش الثنائي واستقرا وتزوجا في الإمارات العربية المتحدة.

- ظلت روان خافية هوية زوجها حتى أنجبت طفلتها منه.

- عانت من فترة اضطرابات خلال الحجر الصحي، وهي الفترة التي قررت فيها الطلاق.

- واجهت روان زوجها عدة مرات بشكوكها وضروة الكف عن الخيانة ولكن نقله مرض إليها كانت خاتمة قصة الحب.

- كشفت روان عن تعرضها للخيانة على يد زوجها مع بائعات الهوى، وتحدثت عن ذلك عبر "إنستجرام".

- طالبت روان جميع الفتيات بعدم الانصياع للخيانة، والتحدث عما يتعرضن له.