الامارات | الأسرع عالميا.. أميركية تنجب 6 مواليد في 9 دقائق

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رقم قياسي عالمي جديد، حققته امرأة أميركية في مستشفى النساء والولادة في مدينة هيوستن بولاية تكساس بعد إنجابها 6 أطفال في مدة لم تتجاوز 9 دقائق فحسب. وهي سرعة قياسية، دخلت بها الأمريكية ثيلما شياكا لقائمة عمليات الولادة الأكثر سرعة والأكثر غرابة على الإطلاق، بإنجاب أربعة أولاد وفتاتين، في الوقت الذي تتطلب بعض عمليات إنجاب طفل واحد 9 ساعات. بحسب شبكة " سي إن إن" التلفزيونية.

الأمر الأغرب، فهو تمتع جميع مواليدها الجدد بصحة جيدة وخلوهم من أي عيوب أو مشاكل صحية، بعد نقلهم مباشرة بعد الولادة، حفاظا على سلامتهم، لقسم العناية المركزة في وحدة حديثي الولادة في المستشفى. وبحسب المستشفى فإن "الأم بصحة جيدة جدا". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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