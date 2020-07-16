امبولات الكولاجين للشعر والبشرة

ذكرت دراسة حديثة نشرت نتائجها على صفحات الألمانية أنَ شراب أمبولات الكولاجين هو طريقة فعالة لمحاربة الكثير من مشاكل الشعر والبشرة بحسب ما ذكرت. فقد ذكرت أنه يساعد على شدّ البشرة وعلى تخليصها من الشوائب وعلى ترطيبها وتعزيز مرونتها. كما يعمل على منع تساقط الشعر. وللاستفادة منه نصح الخبراء بتناوله لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر.

فوائد أمبولات الكولاجين للشرب

إذا كنت تعانين من مشاكل البشرة مثل الترهل والخطوط الرفيعة والتجاعيد والبقع الداكنة والشحوب... ننصحك بأن تلجئي إلى شراب أمبولات الكولاجين الفعال. فهو يخلصها من كل تلك المشاكل ويعيد النضارة إليها ويعمل على شدها وتفتيح لونها.

وتجدين في كل علبة عادة 10 أمبولات تحتوي كل منها على كمية من الكولاجين الضروري للبشرة وعلى مضادات الأكسدة التي تساهم في تفتيحها وفي الحدّ من ظهور علامات التقدم في السن عليها، إضافة إلى البيوتين الذي يحدّ من تساقط الشعر والفيتامينات E وC وa المغذية للبشرة والشعر في الوقت نفسه.

العناية بالبشرة

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ويتميز هذا الشراب بمذاقه الجيد وبأنه خال من أي أضرار جانبية. وللاستفادة منه، إمزجي محتوى الأمبولة مع نصف ليتر من ماء الشرب وتناوليه مرة يومياً.

فهذا المشروب يقدم لشعرك وبشرتك الكثير من الفوائد: شد البشرة وتعزيز مرونتها وإعادة النضارة والرطوبة إليها، إزالة البقع الداكنة عنها ومنحها الإشراق، نفخ الخدود والحدّ من ظهور علامات التقدم في السن مثل الخطوط الرفيعة والتجاعيد وآثار التعب، إخفاء الهالات السوداء، تخفيف تشقق كعبي القدمين، تقوية الأظافر ومنع تساقط الشعر وتكثيفه.

إذاً لا تنسي أنه يمكن تناول أمبولات الكولاجين عن طريق الشرب من أجل الاستفادة من خصائصها التي لا تعد ولا تحصى.

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