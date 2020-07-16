ماسكات ترطيب تحت الإبط قبل الزفاف

يؤدي إرتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف إلى مشاكل في البشرة والشعر، لأنهما يتعرضان بشكل مباشر وقوي لأشعة الشمس، لكن هل فكرت يوماً بمنطقة الإبط التي تتعرض لبعض المشاكي في الصيف. قبل زفافك عليك الإعتناء بمنطقة الإبط من خلال ترطيبها لتجنب الحكة التي قد تسبب لك التهاب البشرة ومن إحمرار و قد يؤدي إلى ظهور البقع الداكنة.

لهذا فمن الأفضل أن تبدئي بعمل ترطيب لمنطقة الإبطين بشكل دوري قبل زفافك، لتجنّب مشاكل الحكة، بالإضافة إلى استخدام مزيلات عرق لا تحتوي على مواد كيميائية.

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ماسك الزبادي والخيار والعسل

- ملعقة كبيرة زبادي

- ملعقة صغيرة عسل

- شرائح خيار

اخلطي الزبادي مع العسل، قبل أن تقومي بتنظيف منطقة الإبطين جيدًا، والتأكد من إزالة أيّ آثار مزيل العرق تمامًا.

ضعي الخليط على بشرتكِ لمدة 20 دقيقة، ثم أزيليه بالماء.

ضعي شرائح الخيار على بشرتكِ الحساسة، واتركيه لمدة ربع ساعة، ثم اشطفي المنطقة بالماء وصابون الغليسرين.

كرري عمل الماسك مرتين أسبوعيًّا، إذ يعمل الزبادي والعسل على تهدئة بشرتكِ من أيّ آثار احمرار، ويساعدكِ الخيار على مقاومة الشعور بالحكة، ويمنح بشرتكِ شعورًا بالانتعاش.

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ماسك الحليب مع النعناع والنشا

- ملعقة كبيرة نعناع مفروم

- ملعقة كبيرة نشا

- ملعقتان كبيرتان حليب

- ملعقة صغيرة غليسرين

اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وضعيه على بشرتكِ، واتركيه لمدة 20-30 دقيقة.

اشطفي بشرتكِ بالماء جيدًا، ويفضل الابتعاد عن أيّ الصابون أو غسول يحتوي على روائح قوية.

كرري الماسك مرة أو اثنتين أسبوعيًّا، إذ يساعد النشا على امتصاص الحرارة والسخونة تحت منطقة الإبط، وترطيبها، وكذلك الغليسرين، أما النعناع فهو اختياري فقط ليمنحكِ شعورًا بالانتعاش.

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