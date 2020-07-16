بعد نصيحة وزارة الصحة بتناوله.. احذر الإفراط في أكل البطيخ

صحة

نصحت وزارة الصحة المصرية، بضرورة تناول البطيخ لما فيه من ألياف طبيعية مفيدة وفيتامينات بينها (أ) و(سي) لتقوية المناعة، وكذلك لاحتواءه على نسبة عالية من الماء الذي يساعد في ترطيب الجسم في الجو الحار.

ولكن يجب الحذر عند تناول البطيخ وتجنب أكل كميات كبيرة منه والاكتفاء بمعدل معتدل لأن الإفراط في تناول البطيخ له أضرار صحية أخرى.

أضرار الإفراط في تناول البطيخ

التهاب الكبد

يجب أن يتجنب الأشخاص الذين يشربون الكحول بانتظام تناول كميات كبيرة من البطيخ لأن المستوى العالي من الليكوبين يتفاعل مع الكحول، ما يسبب المزيد من التهاب الكبد.

مشاكل الجهاز الهضمي

البطيخ هو مصدر ممتاز للماء والألياف الغذائية، ولكن الاستهلاك بكميات كبيرة يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإسهال، والانتفاخ، والغازات وغيرها.

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القلب

يمكن أن يؤدي الكثير من البوتاسيوم الموجود في البطيخ إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية مثل عدم انتظام ضربات القلب، وضعف معدل النبض.

وذلك على الرغم من أن البطيخ مصدر رائع للبوتاسيوم وهو عنصر غذائي حيوي يلعب العديد من الأدوار في الحفاظ على صحة الجسم.

ارتفاع مستويات الجلوكوزيزيد

الإفراط في تناول البطيخ يزيد من مستويات السكر في الدم، إذ أنه رغم أنها فاكهة صحية، لكن تحتوي على نسبة عالية من نسبة السكر في الدم، لذلك إذا كنت مصابًا بداء السكري تأكد دائمًا من استشارة الطبيب قبل تناوله يوميًا.

تسمم المياه

تسمم الماء أو فرط الماء هو حالة يحتوي فيها جسمك على فائض من الماء، ما يؤدي إلى فقدان محتوى الصوديوم.

لذلك فإن استهلاك كمية كبيرة من البطيخ يزيد من مستوى الماء في الجسم، إذا لم يتخلص الجسم من المياه الزائدة، يمكن أن تؤدي إلى زيادة حجم الدم، مما يؤدي إلى المزيد من التورم في الساقين، والإرهاق، وضعف الكلى، وأعراض أخرى، وقد يؤدي أيضًا إلى فقدان مستويات الصوديوم في الجسم.