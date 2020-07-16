ريهام عبدالغفور تهنئ أحمد السعدني بعيد ميلاده: ألذ سعدون من أيام الجامعة

علاقات و مجتمع

هنأت الفنانة ريهام عبدالغفور، الفنان أحمد السعدني، بعيد ميلاده الذي يوافق اليوم.

ونشرت ريهام صورة تجمعها بالفنان أحمد السعدني، معلقة عليها: "يا ألذ سعدون في حياتي من أيام الجامعة.. عيد ميلاد سعيد".

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وتفاعل معهما المتابعين في التعليق: "جوز قمرات"، "أجمل فنانين وطيبين أوي"، "عسل يا سعدني".

الثنائي شاركا في مسلسل "زي الشمس" الذي عرض في رمضان 2019، وكان من بطولة الفنانة دينا الشربيني.

يذكر أن مسلسل "شبر ميه" آخر أعمال أحمد السعدني، عرض في العام 2019، وكان بمشاركة عدد من الفنانين منهم ندى موسى، نجلاء بدر، ومحمد علي رزق، ومراد ‏مكرم.