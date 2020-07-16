يتجاوز 400 دولار.. تعرف على سعر فستان خطوبة أمينة خليل

لايف ستايل
في حفل عائلي احتفلت بالأمس، الفنانة أمينة خليل على خطبتها من المهندس عمر طه.
واختارت العروس إطلالة بسيطة في حفل خطبتها، إذ ارتدت فستانا أبيض قصيرا منقوشا، يجمع بين قماش الجبير والشيفون، كما أنه مزود بأكمام طويلة، واختارت تسريحة شعر انسيابية ومكياج بسيط.
وجاء فستان العروس أمينة خليل من العلامة التجارية Elliatt، بسعر 406 دولارات أمريكية، أي ما يعادل الـ6486 جنيها مصريا.
ويذكر أن أمينة خليل كانت صرحت قبل قرابة العام، في أحد حواراتها الصحفية عن اقتراب موعد خطبتها.
وعمر طه يعمل بمجال الهندسة، ووصف أمينة خليل بأنها عائلته وأنها أكثر من صديقة، خلال شكره لها على تحضيرها مفاجأة عيد ميلاده في شهر مايو الماضي، عبر حسابه الرسمي على تطبيق إنستجرام.
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