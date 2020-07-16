إليكِ أبرز فساتين زفاف موديل "سندريلا 2020" لإطلالة ناعمة وعصرية

القاهرة – لايف ستايل
برزت العديد من موديلات فساتين الزفاف المنفوشة التي تجمع بين الفخامة والأنوثة، ويسمى هذا التصميم "فساتين سندريلا"، لذا عروستنا نقدّم لك أجمل موديلات فساتين زفاف سندريلا لعام 2020.
فساتين زفاف حمّالات
قدمت بعض الماركات فساتين زفاف منفوشة بحمّالات لإطلالة ناعمة وعصرية مثل فساتين آن بيرغ Anne Barge، وValentini Spose.
فساتين زفاف ديكولتيه
أيضاً ظهرت الفساتين الزفاف المنفوشة بالقبّة المفتوحة، وخاصةً بتصميم القلب، مثل فساتين ماركيزا Marchesa، اوسكار دى لارنتا Oscar de la Renta، وزاك بوسن Zac Posen.
فساتين زفاف أوف شولدر
لإطلالة مفعمة بالأنوثة، اختاري فستان زفاف أوف شولدر بتنورة منفوشة من أحدث فساتين زفاف 2020، مثل فساتين مونيك لولييه Monique Lhuillier، وزهير مراد Zuhair Murad.
فساتين زفاف كم طويل
كذلك قدمت بعض الماركات فساتين زفاف كم طويل مع تنورة منفوشة للعروس التي تبحث عن فستان زفاف محتشم وراقي، مثل فساتين مونيك لولييه Monique Lhuillier.
فستان زفاف بحمّالة واحدة
من أحدث صيحات فساتين الزفاف المميزة هي الفساتين بالحمّالة الواحدة، ويزداد سحرها بالتنورة المنفوشة مثل فستان زفاف انيس دي سانتو Ines Di Santo.
فستان زفاف بأكمام قصيرة
وبرزت صيحة الفساتين بالأكمام القصيرة مع التنورة المنفوشة، مثل فستان زفاف The Atelier المرصع بالفصوص البرّاقة على الصدر.
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