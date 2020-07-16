صيحة طبعات الحيوانات لإطلالة أنيقة وراقية في خريف 2020

صيحة الأزياء بطبعات الحيوانات، تعد الصديق المثالي لموسمي الخريف والشتاء؛ إذ أنها تضفي لمسة من الأناقة المترفة مهما كانت الملابس التي ترتدينها، وقد استكملت صيحة طبعات الحيوانات رواجها لموسم خريف 2020؛ فرأينا أبرزها بطبعات الزيبرا باللونين الأبيض والأسود، وكذلك بطبعات الفهد، وقد تنوعت التصاميم على منصات عروض أهم الماركات العالمية والدور الراقية؛ لتأتي بشكل فساتين طويلة وقصيرة، ومعاطف وتنانير وقمصان وغيرها من القطع اللافتة.

تابعي معنا دليل أجمل الأزياء بصيحة طبعات الحيوانات لخريف ؛2020 لتطلعي على أحدث الإصدارات للموسم الجديد، وتختاري منها ما يليق بك.

طبعات الحيوانات من صيحات خريف 2020

تمثل الأزياء بطبعات الفهد، الشخصية الكلاسيكية العاشقة للأناقة المترفة والرقي، وقد برزت طبعات الفهد بقوة ضمن عروض خريف 2020 على منصات عروض أهم الماركات العالمية.

تألقت العارضة العالمية كيا جربر Kaia Gerber بمعطف فرو راقٍ وثري بطبعات الفهد من دار فرساتشي Versace، وقد نسقته مع فوق فستان ميني ضيف بالطبعات أيضاً لإطلالة خريفية دافئة.

كما ورصدنا طبعات الفهد في الكثير من التصاميم العصرية المميزة؛ حيث جاءت مناسبة لإطلالة نهارية أنيقة ضمن عرض ميو ميو Miu Miu، من خلال فستان ميدي بأكمام طويلة وحزام باللون الأسود، يحدد الخصر لأسلوب أكثر رقياً، نسقيه مع حذاء أسود بكعب.

كما وجاءت الأزياء بطبعات الفهد مفعمة بالفخامة لإطلالة مسائية بامتياز، ضمن عرض نعيم خان Naim Khan فلفتتنا من خلال قميص حرير بأكمام متطايرة، وذلك من خلال فستان ماكسي سيبدو رائعاً على السيدات ذوات الأرداف الممتلئة.

طبعات الزيبرا آخر موضة لخريف 2020

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من الصحيح أن طبعات الفهد هي دائماً المسيطرة على أكثر صيحات الطبعات لمواسم الخريف، إلا أنه ولعام 2020 جاء من ينافسها.. وهي طبعات الزيبرا!

فإذا كنت بالفعل من عاشقات الإطلالة بالأبيض والأسود، سوف تتألقين هذا الخريف بأجمل تصاميم طبعات الزيبرا، التي طرحها الكثيرون من المصممين العالميين ضمن مجموعاتهم.

أعجبنا جداً تصميم الفستان الطويل بأكمامه الطويلة وياقته العالية، والمصمم من قماش بطبعات الزيبرا من مجموعة كريستوفر كين Christopher Kane.

أما ضمن عرض فرساتشي Versace؛ فجاءت طبعات الزيبرا لتزين مختلف القطع مدموجةً بطبعات ونقشات أخرى للحصول على إطلالة عصرية.

وقدم مارك جايكوبس Marc Jacobs ضمن عرضه، معطفاً لافتاً بطبعات الزيبرا، والذي سيبدو مميزاً إذا ما اعتمدت تحته فستاناً أسود بنفس الطول

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