أفكار مبتكرة لتنسيق "السكارف" وطرق تحويله إلى "بلايز"

موضة السكارف عادت وبقوة الى موسم ربيع وصيف 2020 وقد شاهدنا منه أجمل التصاميم الملونة والمعرقة ضمن مجموعات دور الأزياء العالمية، لكن الملفت للنظر أن هذا الموسم كان هنالك العديد من الأفكار المنوعة لاعتماد وتنسيق الاسكارف بعيداً عن الطرق التقليدية، واليوم سنقدم لك صور افكار مبتكرة لتنسيق السكارف وطرق تحويله الى بلايز.

السكارف موضة ربيع وصيف 2020:

السكارف الحرير من أبرز صيحات الموضة التي تابعناها ضمن مجموعات موسم ربيع وصيف 2020 ولاسيما التصاميم المصنوعة من قماش الحرير المعرق التي رصدناها لدى كل من بربري Burberry، غوتشي Gucci، دولتشي أند غابانا Dolce‪&Gabbana، لويفي Loewe، ايترو Etro، الكسندر مكوين Alexander McQueen والقائمة تطول…

والتصايمم بشكل عام كانت كبيرة ومعرقة برسومات ملفتة مثل تعريقات الورود، أو الزركشات المستوحاة من الحيوانات البرية، أو الزخرفات الشرقية وغيرها، ولهذا اضافة الى اعتماد السكارف بأسلوبه التقليدية من الممكن أيضاً تحويله الى بلايز صيفية مبتكرة.

طرق تحويل السكارف الى بلايز صيفية:

البلايز المستوحاة من السكارف كانت رائجة في تسعينيات القرن الماضي وقد عادت مؤخراً الى الموضة في صيف 2020، وبكل بساطة تستطيعين تحويل الى سكارف تمتلكينه في خزانتك الى توب مميزة، اما عن طريقة ربطه من عند الظهر لتحصلي على توب من دون أكمام، أو عن طريق ربطه حول الرقبة، أو بطريقة متصالبة أو حتى من الممكن أن تعتمدي أكثر من سكارف لتحصلي على توب واحدة، وقد جمعنا لك بالصور أجمل الأفكار لاطلالات ستريت ستايل في هذه الموضة لتستوحي بعض الأفكار.

وأيضاً تستطيعين متابعة حيل نور عريضة في تحويل السكارف الى توب صيفية مميزة:

السكارف من أبرز صيحات الموضة لهذا الموسم وقد شاهدناه ضمن مجموعات دور الأزياء العالمية لصيف ٢٠٢٠، واليك صور افكار مبتكرة لتنسيق السكارف وتحويله الى بلايز مميزة‫.

‫في الخميس، 16 يوليو 2020 في 12:57 ص تمت كتابة ما يلي بواسطة ‪Hoda Rashad‬‏ <‪[email protected]‬‏>:‬

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صور افكار مبتكرة لتنسيق السكارف وطرق تحويله الى بلايز

موضة السكارف عادت وبقوة الى موسم ربيع وصيف 2020 وقد شاهدنا منه أجمل التصاميم الملونة والمعرقة ضمن مجموعات دور الأزياء العالمية، لكن الملفت للنظر أن هذا الموسم كان هنالك العديد من الأفكار المنوعة لاعتماد وتنسيق الاسكارف بعيداً عن الطرق التقليدية، واليوم سنقدم لك صور افكار مبتكرة لتنسيق السكارف وطرق تحويله الى بلايز.

السكارف موضة ربيع وصيف 2020:

السكارف الحرير من أبرز صيحات الموضة التي تابعناها ضمن مجموعات موسم ربيع وصيف 2020 ولاسيما التصاميم المصنوعة من قماش الحرير المعرق التي رصدناها لدى كل من بربري Burberry، غوتشي Gucci، دولتشي أند غابانا Dolce‪&Gabbana، لويفي Loewe، ايترو Etro، الكسندر مكوين Alexander McQueen والقائمة تطول…

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والتصايمم بشكل عام كانت كبيرة ومعرقة برسومات ملفتة مثل تعريقات الورود، أو الزركشات المستوحاة من الحيوانات البرية، أو الزخرفات الشرقية وغيرها، ولهذا اضافة الى اعتماد السكارف بأسلوبه التقليدية من الممكن أيضاً تحويله الى بلايز صيفية مبتكرة.

طرق تحويل السكارف الى بلايز صيفية:

البلايز المستوحاة من السكارف كانت رائجة في تسعينيات القرن الماضي وقد عادت مؤخراً الى الموضة في صيف 2020، وبكل بساطة تستطيعين تحويل الى سكارف تمتلكينه في خزانتك الى توب مميزة، اما عن طريقة ربطه من عند الظهر لتحصلي على توب من دون أكمام، أو عن طريق ربطه حول الرقبة، أو بطريقة متصالبة أو حتى من الممكن أن تعتمدي أكثر من سكارف لتحصلي على توب واحدة، وقد جمعنا لك بالصور أجمل الأفكار لاطلالات ستريت ستايل في هذه الموضة لتستوحي بعض الأفكار.

وأيضاً تستطيعين متابعة حيل نور عريضة في تحويل السكارف الى توب صيفية مميزة:

السكارف من أبرز صيحات الموضة لهذا الموسم وقد شاهدناه ضمن مجموعات دور الأزياء العالمية لصيف ٢٠٢٠، واليك صور افكار مبتكرة لتنسيق السكارف وتحويله الى بلايز مميزة‫.

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