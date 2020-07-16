"بعد انتقاله عبر الهواء".. خطر "كورونا" يهددك في هذه الأماكن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد التقارير العلمية التي أشارت إلى امكانية انتقال فيروس كورونا المستجد عبر الهواء، بات عليك التفكير جيدا قبل التوجه إلى الأماكن المغلقة، التي تحتوي على "مكيف الهواء".

وفقا لكلمة الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، بالمؤتمر الصحفي الذي عقده المكتب الإقليمي للمنظمة بشأن "أنماط انتقال العدوى ومستجدات جائحة كورونا"، قد تنتقل العدوى عن طريق الهواء في مرافق الرعاية الصحية، ويتولد عن إجراءات طبية معينة تطاير قطيرات الرذاذ، وأيضا في الأماكن المزدحمة المغلقة.

خلال الموجة الأولى من الفيروس التاجي في أوائل الربيع، توقع العديد من خبراء الصحة انخفاضًا كبيرًا في الحالات خلال فصل الصيف، بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، ولكن في حقيقة الأمر حدث العكس، ازداد عدد حالات الإصابة على مستوى العالم، يعتقد بعض الخبراء أن هذا الأمر يتعلق بما يجري في الأماكن المغلقة.

تكييف الهواء يساهم في انتشار كورونا

وفقا لموقع " eatthis"، يشرح المهندسون وخبراء التهوية بالولايات المتحدة الأمريكية، أن انتشار كورونا، قد يكون بسبب أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.

يقول ويليام بانفليث، رئيس الجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء، وأوضح فريق العمل الوبائي وأستاذ في جامعة ولاية بنسلفانيا: "تكييف الهواء يمكن أن يسهم في انتشار الفيروس التاجي في الأماكن المغلقة عن طريق خلق تيارات هوائية قوية يمكنها نشر القطرات التي تخرج من الأشخاص، وتساهم في زيادة المخاطر".

في حين يضيف لين هوروفيتز، أخصائي أمراض الرئة في مستشفى لينوكس هيل في نيويورك، أن تكييف الهواء قد يكون مسؤولًا أيضًا عن تفشي المرض في المطاعم، حتى عندما يتم الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين المواطنين.

الدليل على ذلك، أن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أكد إصابة 9 أشخاص في مطعم واحد بمدينة قوانجتشو بالصين، جميعهم إما يجلسون على الطاولة أو أمام مكيف الهواء، ما يعزز ذلك، اعتراف منظمة الصحة العالمية مؤخرًا بأن كوفيد-19 ينتقل عبر الهواء.

العلاقة بين تصميم أنظمة التكييف ووضع كورونا الحالي

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عندما يتعلق الأمر بأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، فمن الممكن زيادة الهواء الخارجي، ومع ذلك، لا أحد يعرف بالضبط مقدار الهواء الذي يمكن أن ينشر جزيئات الفيروس في الجو.

بالنسبة لتنقية الهواء في الأماكن المغلقة، حتى إذا حاولت زيادة معدل التهوية، فإن أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء لم يتم تصميمها لمنع انتقال هذه الأمراض المعدية المحمولة جواً، ما يعني صعوبة مقاومتها.

في حين أن معظم أنظمة مرشحات الهواء تمنع الغبار والعفن والبكتيريا من تدفق الهواء، إلا أنها لا تستطيع التقاط جزيئات الفيروس الصغيرة، كما أن العديد من أنظمة التدفئة وتكييف الهواء غير مجهزة للتعامل معها.

يقول وينديل بورتر، أستاذ في جامعة فلوريدا: "معظم أنظمة تكييف الهواء لن تقوم بتصفية الفيروسات، وإذا قامت بذلك، فمن المحتمل أن تكون قد ذهبت مباشرة إلى وجهك أولاً".

احذر هذه الأماكن

يهدد كورونا حياتك، إذا كنت في أماكن مغلقة تحتوي على تكييف الهواء، مثل المطاعم ومقر العمل، والمحلات التجارية والمكتبات، ومكاتب العمل الحكومية، والمساجد المكيفة ووسائل النقل المكيفة أيضا كمترو الأنفاق.

كن حذرًا في الأماكن المغلقة

خلاصة القول هي أنه عندما تتواجد في مطعم أو أي مكان مغلق آخر، حيث يقوم الناس بإزالة أقنعهتم، يجب أن تكون أكثر حذراً، حتى مع التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، لأن المعظم لا يعرف الخطر المحتمل من أجهزة التكييف، التي تنقل قطرات الهواء.

أما بالنسبة لك، توخَ الحذر عند دخول أي مكان مغلق يسكنه أشخاص لا تحتك بهم، وارتد قناع وجه، وحافظ على المسافة الاجتماعية، واغسل يديك كثيرًا، وراقب صحتك، وتجنب الزحام.