13 استخداما قد لا تعرفها لمعجون الأسنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

لا تقتصر مهمة معجون الأسنان على تنظيف وحماية الأسنان من التسوس، إنما هناك استخدمات أخرى غير متوقعة قد لا تعرفها.

لذا نوضح لكم بعض الاستخدمات، وفقا ما نقل موقع "healthywomen".

- التخلص من بثور الوجه، عن طريق وضع القليل من معجون الأسنان على البثور، إذ يساعد على امتصاصها وإزلتها نهائيًا.

- في تلميع إكسسواراتك الفضية التي انطفأت، لاستعادة رونقها من جديد.

- على حائط منزلك المتسخ، للتخلص من جميع البقع التي يسببها الأطفال بأقلام التلوين.

- وضعه على بقع الأحذية الرياضية ثم فركه باستخدام فرشاة قديمة أو قماشة، للتنظيف.

- إزالة تراكم الصدأ من المكواة بسهولة، وذلك باستخدام قطعة قماش مبللة عليها القليل معجون الأسنان وضعيها على المكواة وهي باردة، ثم فركها برفق بقطعة قماش أخرى.

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- وضعه على قطعة قماش ناعمة، واستخدامه لإزالة خدوش نظارتك ثم مسحه برفق، ستلاحظ التخلص من هذه الخدوش.

- يساعد على تنظيف مرآة الحمام، من خلال تغطيها بالمعجون ثم تركه بضع دقائق، ثم غسله بالماء جيدًا.

- لتهدئة الحروق، عن طريق وضعه على الجلد المصاب، كما أنه يخفف من لدغات الحشرات، وذلك من خلال وضعه على مكان اللدغة، ما يساعد على الشعور بالهدوء وتخفيف الحكة الناتجة عن اللدغات.

- للحصول على سجادة نظيفة خالية من البقع، باستخدام إسفنجة أو فرشاة أسنان قديمة، وفركها على مكان البقعة باستمرار حتى يتم تنظيفها.

- للتخلص من رائحة ببرونة الأطفال السيئة الناتجة عن فساد الحليب، عن طريق وضع القليل من المعجون على فرشاة الأسنان وفرك الزجاجة به جيدا، ثم غسلها جيدا بالماء لتصبح نظيفة.

- لتجديد مفاتيح الباينو المتسخة وجعلها تبدو بيضاء، استخدم فرشاة أسنان قديمة وضع عليها المعجون، ثم افركها على المفاتيح، وبقطعة قماش نظيفة امسحها جيدا.

- ضعه في حوض التشطيف للتخلص من الرواسب المتراكمة عليها، ولكي تكون رائحته رائعة.

- يمكنك التخلص من رائحة الأطعمة من اليدين التي يصعب إزالتها كرائحة الثوم، بوضع القليل منه على اليدي ثم فركه جيدا، وغسله بالماء.