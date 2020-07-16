الطرق الصحيحة لوضع أحمر الخدود حسب لون البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يوليو 2020 04:43 مساءً - تتنوّع ألوان أحمر الخدود أو البلاش وتختلف من الزهري إلى الخوخي وصولاً إلى البرونزي بجميع تدرجات هذه الألوان وجمالها. إنما ينبغي عليك معرفة اللون المناسب لك حسب لون بشرتك، والطرق الصحيحة لتطبيق أحمر الخدود لاضفاء كل الفرق على جمالك وجاذبيتك مهما كان نوع ماكياجك المعتمد.



الطرق الصحيحة لوضع أحمر الخدود

الطرق الصحيحة لوضع أحمر الخدود للمزيد من الإشراق والتألق



القاعدة الرئيسة التي يجب اعتمادها لوضع أحمر الخدود هي الطلة الطبيعية. فأحمر الخدود هو المكمل المثالي لماكياجك ويجب الحرص على أن لا يفسد طلتك إذا كان مبهرجاً أكثر من اللازم. لذلك، عليك اختيار مكان تسمح لك الإضاءة السليمة برؤية صحيحة للألوان أمام المرأة. ضعي أولاً كريم الأساس قبل أي شيء آخر، ابتسمي لتظهر لك وجنتيك البارزتين وتحددي المكان الملائم الذي ستطبقي عليه أحمر الخدود. انتقي فرشاة عريضة وناعمة ومن ثم ضعي أحمر الخدود على كل وجنة بضربتين أو ثلاثة حسب اللون بحركة تصاعدية أي من أسفل الخدود إلى أعلى.

إذا بالغت بوضع أحمر الخدود لا تخافي، فبإمكانك التعديل من طلتك وتخفيف اللون. فيمكنك التربيت على خديك بمنديل نظيف أو مسحه بلطف بكرة من القطن، كذلك يمكنك استخدام فرشاة أخرى لأحمر الخدود تطكون نظيفة ومسحها على الخدود لتسحب اللون المبالغ به.

أحمر الخدود حسب لون البشرة

اختيار أحمر الخدود وفق لون البشرة



إن لون البشرة له تأثير مباشر وأساسي في اختيار ألوان أحمر الخدود. فلكل لون من ألوان البشرة ما يناسبها بشكل خاص من ألوان أحمر الخدود. وإلا فإن تأثير وضع أحمر الخدود السحري سينعكس سلباً ويعطيك لمسة خاطئة تؤثر على ماكياجك بالكامل.



1- البشرة الدافئة النغمة

لصاحبات هذه البشرة ألوان خاصة، وللمزيد من الإشراق، عليك اختيار أحمر الخدود الذي يعكس عمق ونغمة بشرتك. وأبرز ألوان أحمر الخدود الذي يناسب بشرتك هذه هي: الخوخي والمشمشي والبرتقالي والمرجاني. فهذه الألوان هي دافئة ستعزّز النغمات الصفراء لهذه البشرة وتعطيها جاذبية، وتضفي على إطلالتك تجانساً جميلاً وغموضاً ساحراً. ويُنصح بالابتعاد عن الألوان البارزة، كالأحمر والوردي لأنها غير متآلفة مع لون بشرتك وستمنحك طلة مصطنعة.

2- البشرة البارزة النغمة

هذه البشرة هي الوردية وتلك المائلة إلى الأزرق. ولصاحبات هذه البشرة ألوان خاصة بهن يتألق عند وضعها على خدودهن. وأبرز هذه الألوان هي: الأحمر والوردي المشرق والتوتي. فخدودك مع هذه الألوان ستبدو قمة في الإشراق والجمال. وستطغى على إطلالتك المظهر الطبيعي الصحي غير المتكلف. وعليك بالابتعاد عن الألوان الداكنة والترابية وحتى الوردية الكامدة المطفأة؛ لأنها ستمنحك صورة المرأة المتقدّمة في السن ولن تظهر جمالك الحقيقي.

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الطرق الصحيحة لوضع أحمر الخدود حسب شكل الخدود

كيفية وضع أحمر الخدود حسب شكل الخدود



إليك، الطرق الصحيحة لوضع أحمر الخدود وفق شكل خديك:

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الخدود الممتلئة أو الدائرية:

لصاحبات هذه الخدود ميزة جميلة وجذابة، وهي الطلة الشابة والبريئة التي لا تحتاج إلى الكثير من أحمر الخدود. فبفضل امتلاء وجهك يفضل اعتماد القليل من أحمر الخدود حتى يبقى وجهك ضمن إطار النعومة والبراءة، وإلا فإن الإكثار منه سيؤدي إلى ضياع مكامن الجمال لديك وستكون طلتك متكلفة وبعيدة عن الطبيعية.

وللحصول على أحمر الخدود بالصيغة الجميلة، عليك وضع اصبعين من أصابعك إلى جانب أنفك وبعدها طبقيه أبعد من أصابعك.

الخدود ذات عظام الخد العالية

هي الخدود المثالية للمرأة. فصاحبات هذه الخدود لديهن سحر خاص وجمال باهر؛ كونهن يمتلكن طلة تتمتع بأنوثة مفرطة لا تقاوم. فهذا الوجه وبفضل عظام الخد المرتفعة بشكل طبيعي سيحافظ على توازنه المميز والساحر. يكفي أن تبتسمي فقط لابراز الخدود عالية لتحدّدي عندها المكان المناسب لوضع أحمر الخدود.

أنواع أحمر الخدود:

أنواع أحمر الخدود وكيفية استخدامه



أحمر الخدود إما أن يكون على هيئة مسحوق أو على هيئة صباغ.

المسحوق أحمر الخدود:

هذا النوع هو الرائج أكثر، لأنه سهل التطبيق وملائم لجميع أنواع البشرة. إذا وضعت كريم الأساس على البشرة ومن ثم وضعت مسحوق الخدود بعد ذلك، طلتك النهائية ستكون طبيعية جداً. ويتوفّر مسحوق الخدود بألوان مختلفة منها المطفأة وأخرة لامعة. وإذا أردت طلة غير متكلفة ابتعدي عن الألوان اللامعة ذات البريق الملفت.

صباغ أحمر الخدود:

قد تكون الصباغ أقل رواجاً من المسحوق، إنما من المهم أن تعرفي أنها أكثر عملية؛ لأنها تخلق لوناً وردياً طبيعياً يدوم لوقت أطول. وتتوفّر الصباغ أيضاً على شكل جل وهو فعال جداً للبشرة الدهنية؛ حيث يمنحك لوناً جميلاً لن يزول بسبب افرازات بشرتك الدهنية. إنما يجب الانتباه أن الصباغ يستقر على الوجه بمجرد وضعه. لذا، يجب وضعه بسرعة ومزجه على الفور.

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ألوان أحمر الخدود المناسبة للنهار والليل

كيفية تطبيق أحمر الخدود وفق مكياجك



مما لا شك فيه، أن أحمر الخدود يمثّل لمسة ضرورية لجمالك دائماً، إنما يجب الانتباه أن ألوان أحمر الخدود المعتمدة ليلاً والأخرى نهاراً. فألوان الوردي والبيج تلائم المناسبات النهارية والذهاب إلى العمل. بينما ألوان الخوخي والمشمشي ألواناً تتناسب مع مكياج السهرات الليلية ذات الإضاءة اللامعة والحضور القوي.



نصائح مفيدة عند تطبيق أحمر الخدود:

كيفية تطبيق أحمر الخدود بالطرق الصحيحة

إذا كانت بشرتك جافة أو عادية ننصحك باقتناء أحمر الخدود الكريمي. أما إذا كانت بشرتك دهنية فأحمر الخدود البودرة الأفضل، كذلك الصباغ على شكل جل.

لا تعتمدي على لون أحمر الخدود الذي ترينه في العلبة. فعليك بتجربته على بشرتك قبل شرائه؛ لأن تأثير اللون يختلف من بشرة إلى أخرى. جرّبيه على وجنتيك مباشرة أو على ظاهر يدك أو ذراعك فعندها ستبدو مدى ملائمة اللون على بشرتك.

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