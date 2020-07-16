أساليب مكياج ناعم رائجة مناسبة للعيد

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يوليو 2020 04:43 مساءً - لا يتطلب مكياج عيد الأضحى سوى خطوات أساسية قليلة، تمنح المرأة مظهراً أنيقاً، ناعماً ومشرقاً، فالمبالغة تنعكس سلباً على إطلالتها. حيث أن كل ما تحتاجينه ظلال عيون ناعمة، وبلاش مشرق، وماسكرا مكثفة للرموش، وأحمر شفاه خفيف... ولأن أساليب المكياج الناعم عادت بقوة هذا الصيف، فهي تشكل خياراً رائعاً لعيد الأضحى 2020، وقد رصدنا لك مجموعة رائعة تمنحك الإشراقة والتوهج الطبيعيين.



مكياج برونزي ناعم

مكياج برونزي ناعم



يشكل هذا الصيف عودة قوية للمكياج البرونزي الناعم، الذي يمنح المرأة سمرة وتوهجاً طبيعيين، وهو أحد أساليب المكياج التي تشكل خياراً رائعاً لعيد الأضحى 2020. وهو يرتكز على مستحضرات المكياج باللون البرونزي الموحد لكل من العيون والبشرة، الى جانب الرموش الكثيفة والطويلة، وأحمر الشفاه النيود القريب الى لون البشرة.

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مكياج عيون خفيف وشفاه لامعة

مكياج عيون خفيف وشفاه لامعة



إذا كنت من محبات المكياج الناعم والخفيف، اختاري للعيد مكياج عيون خفيفاً يرتكز على الرموش البارزة، والشفاه الطبيعية اللامعة، ولون البشرة الموحد. ضعي طبقات عدة من أحد أنواع الماسكرا المطوّلة للرموش، واستخدمي كريم أساس بلون قريب الى لون بشرتك، الى جانب الغلوس الشفاف الذي يجعل الشفاه أكبر حجماً وأكثر امتلاء.

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مكياج وردي مشرق

مكياج وردي مشرق



يعد المكياج الوردي الناعم من أجمل أساليب المكياج، التي تمنح جميع ألوان البشرة إشراقة طبيعية. وهو من أفضل الخيارات لعيد الأضحى، لا سيما لمحبات الطلة الناعمة ذات التوهج والحيوية. استخدمي ظل العين بلون وردي مشرق على كامل الجفن العلوي الثابت والمتحرك، وضعي طبقات عدة من الماسكرا، من ثم ضعي أحمر شفاه بلون وردي خفيف ولامع، إضافة الى البلاش الوردي على عظمتي الخدين.



المكياج الغرافيكي الملون

المكياج الغرافيكي الملون



شكل الأيلاينر الملون أحد أبرز صيحات المكياج لهذا الصيف. لذلك، اعتمديه لعيد الأضحى بطريقة بعيدة عن المبالغة، بأسلوب غرافيكي جذاب. اعتمدي تغطية ناعمة وخفيفة لبشرة الوجه، واجعليها بنغمات وردية مشرقة. من ثم، طبقي ظل العين الوردي اللامع على كامل الجفن العلوي، وارسمي خطاً على طول منبت الجفن العلوي باستخدام الأيلاينر الزهري القوي، الى جانب خط وردي خفيف غير لامع على طول منبت الرمش السفلي. ولاكتمال الطلة، استخدمي الروج النيود المات.

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