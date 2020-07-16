آخر اتجاهات الكاب من منصات عروض خريف 2020 لأهم الماركات العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يوليو 2020 04:43 مساءً -

لا يمكن لموسم الخريف أن يكتمل من دون الحصول على الأقل على قطعة واحدة من الكاب.. فهو من أساسيات الخريف، بالأخص وأنه من الممكن تنسيقه بطرق متعددة ومتنوعة باختلاف المناسبات وأذواق النساء.

كاب باللون الأحمر من جيفنشي Givenchy



ولخريف 2020، قدمت العديد من أهم الدور العالمية الكثير من تصاميم الكاب ضمن مجموعاتها بخامات وقصات وطبعات متعددة؛ لتلبي مختلف الاحتياجات. فالكاب هو من التصاميم التي تعد محتشمة وفي نفس الوقت أنيقة، والتي تضفي على إطلالة المرأة لمسة من الرقي الأخاذ والأسلوب المتميز.

تابعي معنا اليوم من خلال الخليج 365 آخر اتجاهات الكاب من منصات عروض خريف 2020 كي تختاري منها ما يعجبك وتمتلئ خزانة خريف 2020 بالدفء والأناقة.

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موضة الكاب من منصات عروض خريف 2020

موضة الكاب القصير لخريف 2020 من أهم الماركات العالمية

كابل من الريش من أوسكار دي لا رنتا Oscar De La Renta



لاحظنا رواج موضة الكاب القصير خلال إطلالات العارضات على منصات العروض ضمن أسابيع الموضة العالمية.. فهذه القطعة تعد مثالية إذا ما تم تنسيقها مع الفساتين القصيرة أو البناطيل الخريفية العصرية.

لفتنا كاب قصير من الريش الأحمر على منصة عرض أوسكار دي لا رنتا Oscar De La Renta، وقد ارتدته العارضة مع فستان أحمر ضيق قصير لإطلالة كاملة جريئة بلون موحد.

أما لإطلالة أكثر كاجوال وأقل رسمية، يمكنك اعتماد الكاب على غرار إطلالة عارضة بربري Burberry ضمن عروض خريف 2020.. فهي اعتمدت قطعة كاب قصير باللون الأسود جمعت بين الجاكيت الجلدي والكاب، عاكسةً روح الخريف الباردة.

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موضة الكاب الطويل لخريف 2020 من أهم الماركات العالمية

كاب باللون الميتاليك من سلفاتوري فيراغامو Salvatore Ferragamo



الكاب الطويل هو من القطع الأساسية التي تسعى المرأة العصرية إلى الحصول عليها ضمن أساسيات الخريف.

وقد رصدنا الكاب الطويل باللون الرمادي وتفاصيل الجلد على طرفه منسقاً بطريقة عصرية مع الحزام الجلدي الذي يحدد الخصر بشكل ملفت ضمن عرض إيزابيل مارانت Isabel Marant. اعتمدي هذه القطعة مع حذاء بوت طويل من الجلد الأسود.

كذلك، فقد رصدنا الكاب الطويل بتصميم الكارو الكلاسيكي والأزرار الأمامية الأنيقة ضمن عرض مايكل كورس Michael Kors.

وضمن عرض جيفنشي Givenchy، اتخذ الكاب جزءاً من تصاميم الفساتين حيث رصدناه يزين أكتاف العارضات من خلال تصاميم الفساتين الميدي الكلاسيكية الأنيقة ذات القصة المستقيمة.

وقد اتخذ الكاب الطويل لون الميتاليك الراقي خلال عرض سلفاتوري فيراغامو Salvatore Ferragamo فجاء فاخراً بلونه وخامته المميزة.

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