أسباب احتباس الماء في الجسم وطرق التخلص منه

صحة

"احتباس الماء في الجسم" من المشكلات التي تؤرق أصحابها وتسبب لهم حالة نفسية في بعض الأحيان.

ووفقا لـ "النهار" اللبنانية، تتعدد أسباب هذه الحالة الصحية والعوامل المؤثرة فيها، لكن من المؤكد أنّ تحديد المشكلة يساعد في اختيار العلاج المناسب، حسب اختصاصية التغذية نورهان ناصر.

وشرحت نورهان، أسباب احتباس الماء في الجسم، وقدّمت بعض الطرق للتخلص منها.

أولا: يكتسب العديد من النساء بعض الكيلوجرامات قبل الدورة الشهرية، ويعود ذلك إلى تغيير مستوى الهرمونات في الجسم.

ثانيا: حبوب منع الحمل تساهم في ازدياد هذه المشكلة الصحية.

ثالثا: النظام الغذائي الغني بالملح والكربوهيدرات يؤدي إلى احتباس الماء في الجسم.

رابعا: الجلوس لفترات طويلة، خاصةً لدى الأشخاص الذين يسافرون كثيرا، إذ تتجمع السوائل في القدمين، ما قد يقلّل من الدورة الدموية.

خامسا: أدوية ارتفاع ضغط الدم أو السكري أو موسعات الشرايين، وبعض أنواع مضادات الالتهابات وأصناف من المسكنات.

سادسا: عدم شرب كميات كافية من الماء.

سابعا: قصور في عضلة القلب تؤدي إلى الاحتفاظ بالماء ما يسبب التورم في الساقين والبطن.

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ثامنا: الأشخاص الذين يعانون من فشل الغدة الدرقية أو أمراض في الكلى، أو الأمراض المزمنة للرئتين.

أما عن طرق تخلص الجسم من احتباس الماء فهي:

أولا: الابتعاد عن الملح (الصوديوم)

لا تقتصر مصادر الصوديوم على ملح الطعام، بل يتواجد أيضًا في الوجبات السريعة وصلصة الصويا والمكسرات المملحة.

ثانيا: شرب كميات كافية من المياه خلال اليوم

يساهم شرب المياه في التخلص من السوائل المحتبسة في الجسم، وذلك لأن جفاف الجسم يجعله يحتفظ بماء إضافي لتعويض نقص الماء.

ثالثا: ممارسة الرياضة بانتظام

رابعا: ادخال المغنسيوم والبوتاسيوم والفيتامين "ب 6" إلى نظامك الغذائي

تناول الأطعمة الغنية بالمغنسيوم كالحبوب الكاملة، البقوليات، والشوكولاتة الداكنة، والخضروات ذات الأوراق الخضراء إضافة إلى البوتاسيوم على غرار الموز، الأفوكادو، والبطاطا الحلوة، كذلك، تناول الأطعمة الغنية بالفيتامين "ب 6" (الموز، والجوز)، إذ تساعد جميعها في خفض نسبة احتباس الماء في الجسم.

خامسا: تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات المكررة مثل الدقيق الأبيض والمعجنات والحلويات إذ أنها ترفع من مستويات الأنسولين في الدم، ما يؤدي إلى زيادة امتصاص الصوديوم في الكلى.

سادسا: الأدوية المدرة للبول شرط تناولها بإشراف الطبيب المختص، فهي تساعد على التخلص من السوائل الزائدة في الجسم عن طريق التبول.

وإذا كان سبب احتباس الماء في الجسم يعود إلى أمراض مزمنة، يجب استشارة الطبيب المختص.