أصالة لابنتها شام: حضنك هو الحياة

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة السورية أصالة، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة تجمعها بابنتها الكبرى شام الذهبي.

وظهرت شام في الصورة وهي تحتضن والدتها التي علقت قائلة: "حضن شامي الحياة".

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وتفاعل متابعي الفنانة السورية على الصورة التي سجلت أكثر من 100 ألف إعجاب، بالإضافة إلى تعليقات الكثيرين، منهم الإعلامية رضوى الشربيني التي علقت قائلة: "بموت فيكم"، والإعلامية لوجين عمران: "ربي يحفظكم لبعض ويحميكم ويسعدكم".

وترتبط أصالة بعلاقة وطيدة بابنتها الوحيدة شام، إذ تجمعهما العديد من الصور والمواقف.

وشام هي ابنة أصالة الكبرى من أيمن الذهبي التي أنجبت منه أيضًا ابنها "خالد"، وعقب انفصالهما وزواجها من المخرج طارق العريان أنجبت منه طفليها "آدم" و"علي"، لكنهما انفصلا قبل عدة أشهر.