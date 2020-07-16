صور.. فستان ميجان ماركل يحدث اضطرابا في الشركة المصنعة: ألغيت الإجازات

لايف ستايل

أحدث ظهور دوقة ساسيكس ميجان ماركل بفستان واسع من الكتان الأبيض ضجة واسعة في الشركة المصنعة له magic linen وذلك بعد ظهورها به في أحد المناسبات.

زاد الطلب بشدة على الفستان الصيفي من قبل العملاء ما أدى لقطع الشركة الإجازات الصيفية لبعض العاملات كي تقوم بتصنيع الفساتين المطلوبة في وقت ملائم بحسب "ذا صن".

وسوقت الشركة لمنتجها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بنشر صورة الفستان الأصلية والذي ترتديه ميجان ماركل.

Advertisements

وعلّقت الشركة على الصور التي نشرتها: "لا يمكن أن نكون أكثر حماسا! شوهدت دوقة ساسكس الرائعة، ميجان ماركل، اليوم وهي ترتدي فستان الكتان الأبيض توسكانا!".

وتبلغ قيمة الفستان حوالي 75 دولارا، وارتدته ماركل في منطقة بيفرلي هيلز الأمريكية.