من غير "ميكب" ولا فلتر.. رضوى الشربيني تثير إعجاب متابعيها: قمرين

لايف ستايل

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت من خلالها دون مساحيق التجميل أو تعديل على الصورة.

ونشرت "رضوى" صورتين لها أظهرا جمالها الطبيعي، معلقة على الصور: "من غير فلتر.. ولا ميكب.. ولا تركيب شعر.. فقط أحمر شفاه ورموش".

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وأثارت صور رضوى الشربيني إعجاب الكثيرين من متابعيها كما أنها تفاعلت معهم بالرد: "إيه حلاوتك دي"، "أنتي قمرين"، "أحلى ألف مرة من غير كونتور".

كما جاءت من ضمن التعليقات لمتابعة عن إجراء "الشربيني" لعمليات التجميل: "واضح أوي الميكروبلدينج وفيلر الشفايف وطبعا كلنا عارفين عملية تجميل مناخيرك وعاملة شعرك طبعًا ومصبوغ"، لترد عليها الشربيني قائلة: "هو أكيد في صرف.. بس أنا مش بعمل لا فيلر ولا بوتكس مش لحاجة بس بخاف من الحقن".