فيديو.. من داخل عيادة تجميل.. نصائح من نيللي كريم للفتيات

لايف ستايل

عبر عدد من الفيديوهات القصيرة تحدثت الفنانة نيللي كريم عن النصائح التجميلية المهمة، ونشرت مقاطع لها من داخل عيادة تجميل عبر خاصية "ستوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" لتتحدث عما هي بصدد عمله.

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وأكدت نيللي كريم أنها لن تجري عملية فيلر أو أي عملية تجميلية أخرى وإنما هي موجودة في العيادة من أجل بشرتها.

ونصحت الفتيات بضرورة أخذ الفيتامينات المهمة للبشرة مثل فيتامين سي وفيتامين E وغيرها لضرورتها في الحفاظ على نضارة البشرة وتجميلها.

وتشارك نيللي كريم دوما جمهورها ومتابعيها بصور ولقطات من حياتها ونشاطاتها اليومية.