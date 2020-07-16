بسبب قبلة في "شارع شيكاغو".. فواخرجي تواجه غضب متابعيها بغلق التعليقات

علاقات و مجتمع

أغلقت الفنانة السورية سلاف فواخرجي خاصية التعليقات عبر حسابها الرسمي بتطبيق "إنستجرام" على الملصق الدعائي لمسلسلها الجديد "شارع شيكاغو" بعد تعرضها لانتقادات لاذعة من متابعيها اعتراضاً على جرأة الأفيش.

واستعانت فواخرجي بالملصق الدعائي لفيلم "أبي فوق الشجرة"، من بطولة عبدالحليم حافظ وميرفت أمين، للرد على منتقدي أفيش مسلسلها الذي خرج من سباق دراما رمضان الماضي بسبب جائحة "كورونا" المستجد.

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ولم تكتف فواخرجي بنشر أفيش فيلم "أبي فوق الشجرة" فحسب، بل استعانت بأصدقائها النقاد الذين دعموها في مواجهة سيل الانتقادات التي تعرضت له، ووجهت لهم الشكر عبر حسابها الرسمي بتطبيق "انستجرام".

ويشارك في بطولة المسلسل مهيار خضور، شكران مرتجي، أمل عرفة، عباس النوري، وائل رمضان، من إخراج محمد عبدالعزيز.