"الصحة" تنصح بتناول البطيخ لفوائده في تقوية المناعة

صحة

البطيخ هو فاكهة صيفية باقتدار يحتوي على كم كبير من السوائل والألياف ما يجعله من أكثر الفواكه المحبوبة في فصل للصيف.

ونصحت وزارة الصحة والسكان المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بضرورة تناول البطيخ لما له من فوائد صحية كبيرة وخاصة تقوية المناعة.

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وأكدت وزارة الصحة، على ضرورة تناوله لترطيب الجسم في الطقس الحار ومن بين تلك الفوائد ما يلي.

فوائد البطيخ الصحية

- يحتوي على نسبة عالية من الماء الذي يمد الجسم بالرطوبة في الجو الحار.

- غني بفيتامين (أ) وفيتامين (سي) المعززان للمناعة في ظل مواجهة كورونا.

- يحتوي البطيخ على الألياف الطبيعية الصحية.