الامارات | ملاك الحسيني..ظهور جديد مفاجيء..هدايا كثيرة في حفل راقص

شكرا لقرائتكم خبر عن ملاك الحسيني..ظهور جديد مفاجيء..هدايا كثيرة في حفل راقص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأت الإعلامية السعودية ملاك الحسيني، متابعيها بعودة مفاجئة عبر حفل راقص أثار جدلًا واسعًا بعدما اختفت لفترة من الزمن. وتصدر وسم بعنوان (#ملاك_الحسيني) قائمة الترند في تويتر؛ حيث رحب البعض بتلك العودة، وسط تساؤلات عن سبب اختفائها بعد أن افتقدوها طوال الفترة الأخيرة. ونشرت ملاك الحسيني مقاطع فيديو من مناسبة ضخمة لم تعلن سببها لكنها تلقت على إثرها الكثير من الهدايا.

وقال المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي إن الاحتفالية بمناسبة (حملها)، وأقيمت في أحد المنتجعات الشهيرة بالرياض، بينما أهداها زوجها (سلسلة) من الماس ونشرت صورًا لأبنائها وهم يشاركونها الحفل بينما لم يظهر زوجها.

ملاك الحسيني الشهيرة بأم سافانا، هي مقدمة برامج على قناتي " ام بي سي"، وروتانا خليجية" وعضو بهيئة التدريس في جامعة الملك سعود، اكتسبت شهرتها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مع ابنتها سافانا. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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