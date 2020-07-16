9 إشارات يصدرها جسمك ليخبرك عن حالتك الصحية.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

الجسم عادة ما يُصدر إشارات أو علامات ليخبرنا ببعض المشاكل الصحية التي نعاني منها، لكن قد يجهلها البعض منّا، وهو ما يترتب عليه مضاعفات كثيرة.

لذا نقدم لك بعض الإشارات التي يطلقها جسمك دون أن تدري، وفق ما نقل موقع " Bright Side" الأمريكي.

- سماكة الجلد:

عندما يصبح الجلد سميكًا ويشعر الإنسان بالحكة، يمكن أن يكون ذلك علامة على مجموعة من المشكلات الداخلية، مثل الاضطرابات الهرمونية أو الأكزيما أو الحساسية، لذلك يجب عدم تجاهل مشكلات البشرة أو الاستهانة بها، وإجراء بعض اختبارات الدم إذا استمرت هذه المشكلة.

- اهتزاز اليد وفقدان حاسة الشم والكوابيس:

من المحتمل أن الجميع قد علموا بمرض "باركنسون"، ولكن لا يعلم الجميع أعراضه وهي بطء الحركة وضعف النوم واهتزاز الجسم والكوابيس وعدم القدرة على الكلام أو الكتابة، لذلك يجب الانتباه لهذا العلامات في بداية ظهورها لأنها تدل على المرض.

- الغضب والسلوك العدواني:

قد لا تكون انفجارات الغضب دائما نتيجة لشخصية الإنسان في الواقع، ويمكن أن تكون مرتبطة بالاكتئاب، كما يقول بعض الباحثين ووفقا لهم فإن الاكتئاب لا يتعلق دائما بالافتقار إلى الطاقة أو الشعور بالحزن فقد يكون بسبب السلوك العدواني أيضا.

- النوم كثيرا:

هذا الاضطراب يسمى فرط النوم، وينشأ عن أشياء ليس لها علاقة بالتعب الجسدي، يمكن أن يكون السبب وراء ذلك بعض أمراض المناعة الذاتية أو الاكتئاب الشديد أو مرض عصبي في الرأس.

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- لون العين:

عند حدوث حلقة بيضاء أو رمادية حول قرنية العين قد يكون ذلك علامة على ارتفاع الكوليسترول في الدم وتأثير بصري أيضا.

- الرغبة الشديدة في تناول الأملاح:

عندما لا يمكن للإنسان التحكم في تناول الأطعمة المالحة وتصبح هي الشيء الوحيد الذي يريده، فهذا يمكن أن يدل على نقص الحديد وفقر الدم والجفاف.

- النسيان والإرهاق:

في بعض الأحيان يخلط الناس بين النسيان والإرهاق والاكتئاب لتشابه الأعراض بينهم، كالتعب وعدم القدرة على تذكر الأشياء وإنجازها، لذلك من الأفضل عدم تجاهل هذه الأعراض لأنها تشير إلى وجود مشاكل في هرمون الغدة الدرقية أو زيادة الوزن.

- الشعور بالعطش الدائم:

ليس من الطبيعي أن تشعر بالعطش طوال الوقت، لذلك قد يكون العطش المستمر دلالة على الإصابة بمرض السكري أو الحمل.

- الرغبة في مضغ مكعبات الثلج:

نقص الحديد أو فقر الدم يمكن أن يكون السبب وراء الرغبة في مضغ مكعبات الثلج، لذلك يجب إجراء بعض اختبارات الدم لفحص ما إذا كنت بحاجة لتناول المكملات الغذائية.