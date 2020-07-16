"القومي للمرأة": إطلاق منصة "قوتي في حرفتي" لدعم سيدات مصر

علاقات و مجتمع

قالت مي محمود مدير مركز تنمية المهارات بالمجلس القومي للمرأة، إن المجلس أطلق منصة "قوتي فى حرفتي" لدعم المرأة المصرية في جميع المحافظات، لافتة إلى أننا وجدنا أن المرأة المصرية بحرفتها ومهاراتها التي تمتلكها تعتبر ثروة كبيرة تعتز بها وتريد تنميتها لتستطيع زيادة وتحسين دخلها وأسرتها.

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وأضافت محمود، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن المهارات التي تمتلكها المرأة المصرية كنز "مهارات الحرف اليدوية" في أسوان، سيوة، وسانت كاترين، "كنا بنروح ندربهم بنلاقي أن هما اللي بيدربونا فكنا بندخل تصميمات وأفكار جديدة وذلك لأن التطرق للأشياء العصرية التي يحتاجها السوق لا يكونون على علم بها فنبدأ بمساعدتهم".

وتابعت، أن فكرة إطلاق منصة "قوتي في حرفتي" جاءت من خلال احتياج موجود على أرض الواقع، مشيرة إلى أن بحث رواد ورائدات الأعمال عن السيدات اللاتي لديهن مهارات مختلفة يعد من الأسباب الأساسية لإطلاق المنصة ومحاولة تقريب الجهتين من بعضهما البعض صاحب العمل أو التاجر والسيدة الماهرة.

وأكدت، أن إشادة الأمم المتحدة بجهود مصر في مواجهة التحرش هي تعكس ما يحدث في العالم كله وليس في مصر فقط لأن هذه ظاهرة عالمية وهذه القضية تهمنا بشكل كبير.