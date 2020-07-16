ياسمين الأجدر.. منتقبة تمارس الملاكمة والكيك بوكس وتغني الأناشيد الدينية

علاقات و مجتمع

فيديو قصير على وسائل التواصل الاجتماعي لفتاة منتقبة تمارس رياضة الملاكمة مع صديقتها على أحد شواطئ الإسكندرية أثار تعليقات كثيرة بين مشجع ومهاجم نظرًا لارتدائها النقاب.

ياسمين الأجدر الفتاة السكندرية صاحبة الـ30 عاما حكت لـ"هن"، تفاصيل رحلتها مع النقاب وممارسة الرياضة والمحطات التي مرت بها حياتها.

وقالت الأجدر إنها حصلت على دبلوم التجارة 2007، ولم تكتفِ بذلك وقررت الالتحاق بعدها بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية والعربية، وحصلت على بكالوريوس الدراسات الإسلامية عام 2011، ثم قررت الحصول على بكالوريوس الإعلام بنظام التعليم المفتوح بجامعة القاهرة، وحصلت على بكالوريوس الإعلام عام 2017.

بدأت "ياسمين" حياتها العملية كصحفية في بعض الجرائد الإلكترونية، ثم عملت مسؤولة علاقات عامة بأكاديمية تنمية بشرية ثم مديرة علاقات عامة بإحدى شركات تنظيم الحفلات وعملت لفترة كمدربة تنمية بشرية.

أوضحت "ياسمين" أنها ارتدت النقاب في سن 15 عاما بعدما تأثرت بالفكر السلفي المتشدد في الإسكندرية ورافقتهم، وكانت تستمع لدعاتهم لفترة وصلت لـ10 سنوات، حتى تأكدت من ترويج هذا الفكر للتشدد، وهو ما رفضته من داخلها وقررت الابتعاد عن السلفية.

ثلاث سنوات قضتها ياسمين تبحث في المذاهب المختلفة، حتى استمعت ذات يوم لأبيات إنشاد ديني لمحيي الدين بن عربي والحلاج واتجهت بعدها للقراءة عن التصوف والصوفية واختارت المنهج الصوفي لها، وانتمت للطريقة الرفاعية الصوفية.

ياسمين التي رفضت أسرتها في البداية ارتداء النقاب، وأصرت هي على ارتدائه، رغم موقف أسرتها، وواجهتها بعض المشاكل التي سعت لحلها حيث كانت تعاني من السمنة والوزن الزائد ووصل وزنها لـ130 كيلو واتخذت قرارا جريئا بممارسة رياضة الملاكمة واتجهت لممارسة رياضة "الكيك بوكس" وذلك لتتمكن من الدفاع عن نفسها ولتستمر في خسارة وزنها الزائد.

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عبَّرت "ياسمين" عن موقف الرياضة بالنسبة لها، قائلة: "بتديني ثقة رهيبة بالنفس وبنصح أي بنت معندهاش ثقة في نفسها إنها تلعب بوكس وكمان بتدي طاقة إيجابية وقوة وبتعدل الحالة النفسية والمزاجية"، مؤكدة أنها تتلقى إشادات أحيانًا وتتلقى هجوما كبيرا جدًا بسبب ممارستها للرياضة وهي منتقبة.

"ياسمين" أكدت أنها لجأت لدار الإفتاء واستفتت أحد شيوخها عن ممارسة الرياضة خاصة في ظل عدم وجود مدربة فتاة وأنها حتمًا ستدرب على الكيك بوكس والبوكس عن طريق مدرب ذكر وأفتاها أحد الشيوخ من دار الإفتاء المصرية أنه يمكنها ممارسة الرياضة طالما ستلتزم بالضوابط الشرعية.

أكدت ياسمين أنها تنصح الفتيات بتعلم الرياضات القتالية مثل الكيك بوكس للدفاع عن نفسها ضد ما قد تتعرض له في الشارع.

تمتلك ياسمين قناة على موقع "يوتيوب" وتنشر عليها فيديوهات للتنمية البشرية وفيديوهات لها وهي تنشد بعض الأناشيد الدينية الصوفية، وفيديوهات دينية وأخرى لأمور تخص الفتيات وحققت قناتها أكثر من 2 مليون مشاهدة.

بدأت ياسمين تعلم المقامات الصوتية على يد المنشد السوري محمد ياسين المرعشلي وتجيد مهارة الأداء الصوتي "فويس أوفر" والدوبلاج، وحصلت على كورسات متخصصة فيها مشيرة أنها حصلت على أكثر من 40 دورة تدريبية في حياتها في مجالات "التنمية البشرية وإدارة الأعمال والموارد البشرية والإعلام".

تعتبر ياسمين أن لها قصة كفاح طويلة، حيث مرت حياتها بمحطات متعددة وحققت بعض الطموحات التي كان من الممكن اعتبارها مستحيلة، مضيفة أن الفضل في ذلك يرجع لدعم والدتها لها ووقوفها بجوارها وتشجعيها على كل الخطوات التي اتخذتها في حياتها.

وتطمح "ياسمين" إلى أن تفتح شركة للأزياء "فاشون"، وأن تكون "يوتيوبر" مشهورة، لتوصل رسالتها للناس وأن توصل التنمية البشرية بطريقة صحيحة بعدما أصبحت مجرد "سبوبة ونصب".