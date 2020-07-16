الامارات | صارخا " الله وأكبر".."الرجل الأخضر" يقتحم بالسيف مدينة الإنتاج الإعلامي في مصر

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار فيديو لاقتحام شخص صبغ جسمه باللون اخضر مدينة الإنتاج الإعلامي في مصر، أمس الأربعاء، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول هوية هذا الشخص وأسباب ما قام به.

وكان شخص يرتدي بنطلون جينز ويطلي الجزء الأعلى من جسمه بزيت أخضر، ويشهر سيفا بينما يحمل بين طيات ملابسه قطعة سلاح أبيض أخرى، قد حاول دخول مدينة الإنتاج الإعلامي، أمس، وعندما حاولت قوات الشرطة منعه وإلقاء القبض عليه، قام بإصابة ضابط وأمين شرطة، وهو ما دفع قوات الأمن لإطلاق النار عليه ولقي مصرعه. وذكرت وسائل أعلام مصرية، أن الرجل الأخضر كان يصرخ خلال الاشتباك مع الأمن في الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "الله أكبر"، بينما خاطبه الأمن قائلا: "سلم نفسك يا أحمد". وإلى الآن لم تتوفر مزيد من التفاصيل حول هوية الرجل أو دوافعه. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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