لايف كوميدي يجمع أشهر ثنائي.. هدير لزوجها: شربتك المُر

علاقات و مجتمع

بعد مرور أقل من شهر، منذ أثارت فيه البلوجر المصرية هدير عبدالرازق، الجدل بعد تصريحها بتعرضها لحادث تحرش مازال قيد التحقيقات، أطلت عبر خاصية "اللايف" بصفحتها الشخصية "بلوك منزلي"، كعادتها تتحدث عن يومياتها مع زوجها.

اقتحم البث زوجها رجل الأعمال فايز فتحي وأخذا يتبادلان الحديث بشكل كوميدي طريف وسط تفاعل متابعي هدير التي تجاهلت تماما طرح أي أخبار عن واقعة التحرش التي باتت حديث المجموعات الخاصة للفتيات.

وقالت البلوجر خلال حديثها مع زوجها بعد شد وجذب بينهما، إنها سعيدة بزواجها منه ودعمه لها قائلة: "شربتك المر، استحملت عشاني اللي محدش يستحمله"، في إشارة غير مباشرة على دعمه لها طوال الفترة الماضية، ومن قبل إعلان زواجهما الذي كان حديث رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بسبب فارق السن بينهما.

كما علق "فايز" بأنه دائما داعم لها "انتي حد كويس، حبتيني واتجوزتيني".

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جاءت ردور الأفعال إيجابية بتفاعل المتابعين من الجنس الناعم بعد ما اعترض فايز على البث وطلب من زوجته تجهيز وجبة له، حيث قالت رنا خالد: "يابنتي هو دلوقتي شايفك ورك فرخه بيتكلم مش مركز معاكي هو جعاان"، وقالت سارة سراج: "عارفة أنتى لو قومتى عملتيله طبق مكرونة بالجمبرى هيحس بحبك وهتوفرى كل الكلام ده يابنتي".

كما علق آخرون على قصة حب الثنائي فقالت ياسمين شوشة: "هو ده يابنتى الراجل إلى بجد والسند إلى يستاهل أنك تضحى علشانه".

قد أعلنت هدير زواجها من رجل الأعمال في الثالث من يونيو الماضي بعد إعلان انفصالهما والذي كان مفاجأة لجميع متابعيها، وبعد الهجوم والتنمر عليهما بسبب فارق العمر بينهما الذي يتجاوز الـ 20 عاما.

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