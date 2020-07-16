متخافيش من زيادة الوزن.. طريقة عمل مكرونة دايت بالفراخ

مطبخ

تعد وجبة المكرونة من الأكلات المميزة التي يفضلها الكثيرين، إلا أن البعض يخشاها خوفا من زيادة الوزن، فهي من المعجنات وتحتوي على قدر كبير من النشويات أيضا. لكن يمكنك تحضيرها بحيلة بسيطة منزوعة الدسم لأصحاب الدايت. مقادير مكرونة دايت مكرونة قلم كريمة منزوعة الدسم Advertisements مشروم صدور فرخة مسلوقة لبن منزوع الدسم مرقة فلفل رومي زيت جبنة رومي طريقة تحضير مكرونة دايت اسلقي المكرونة نص سلقة، ثم ضيفي اللبن خالي الدسم.

ضيفي الكريمة وقلبي حتى تتماسك، ثم الفلفل الرومي، والمرقة.

اقلي المشروم في الزيت، وضيفيه مع الفراخ، والجبن المبشور.

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