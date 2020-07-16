"ملكة الترند" بـ كاش مايوه.. صور لـ روبي أبرزت جمالها وأثارت الجدل

لايف ستايل

منذ عدة أيام نشرت الفنانة روبي صورة لها بكاش مايو شفاف، تحته مايو بكيني، أثارت بها الجدل، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تزال تلك الصورة هي الأكثر انتشارا عبر "فيسبوك"، وغيره من المواقع، رغم أها ليست الأولى التي تخطف بها روبي الأنظار.

بدلة الرقص

كانت بداية روبي مع تصدر الترند، حين ارتدت بدلة رقص شرقي خلال أدائها أغنية "ليه بيداري كدة"، وولفتت إليها الأنظار حينها، وظلت هي حديث الجميع لفترة.

ابقى قابلني

بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية "ليه بيداري كدة" ظهرت روبي مرى أخرى ببدلة رقص فرعونية وأدت رقصات أغنية "ابقى قابلني" داخل معبد وهي الأغنية التي كان لها صدى واسع حينها.

يا ولا

هي واحدة من الصور الأكثر شهرة لروبي والتي لاتزال "كوميك" على "فيسبوك" حتى اليوم، وتظهر فيها روبي بتعبيرات وجه كوميدية مستنكرة، وأطلق عليها رواد "السوشيال ميديا"، "يا ولا".

والتقطت تلك الصورة لروبي خلال حضورها عيد ميلاد الفنانة درة في أحد الكافيهات الكبرى بمنطقة الشيخ زايد.

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الرقص على المسرح

كان الفستان وتأدية الأغنية على المسرح فيديو وصور تغزو مواقع التواصل الاجتماعي، حينما غنت روبي "ليه بيداري كدة"، بعد 14 عاما من طرحها على المسرح فأصبحت الترند لفترة طويلة، وذلك في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41.

الشعر الأحمر

جزء من فوتوسيشن خضعت له روبي حولها إلى "ريد هيد"، بشعر أحمر وملابس نبيتي ظهرت مختلفة كليا عن المعتاد وظلت متصدرة الترند لفترة.

بدلة جلد

ظلت روبي بعيدة عن الأضواء لفترة بعد حملها وولادتها لابنتها روبي، ولكن بمجرد ظهورها على الساحة من جديد بدأت في خطف الأنظار، وكان واحدا من تلك المرات فوتوسيشن لها بملاس كلها من الجلد الأسود مع سيارة.

الكاش مايو

هي آخر صور روبي، والمنتشرة بشدة بين رواد "السوشيال ميديا".

ويتحدث الجميع عن جمالها وروحها الجميلة في الصور.